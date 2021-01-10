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4 mevsim selam​

4 mevsim selam

Albayrak Grubu’nun geleneksel Albayrak Hat Takvimi Sergisi bu yıl 7. kez sanatseverlerle dijital ortamda buluştu. Seçkin hattatların Kur’an’ı-Kerim’in “Selam” ayetlerinden yola çıkarak hazırladıkları eserleri 2021 takviminin yapraklarını süslüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Albayrak Grubu her yıl hat eserlerinden yola çıkarak hazırladığı “2021 Hat Takvimi”ni “Selam’’ adlı dijital sergiyle sanatseverlerin beğenisine sundu.
Albayrak Grubu her yıl hat eserlerinden yola çıkarak hazırladığı “2021 Hat Takvimi”ni “Selam’’ adlı dijital sergiyle sanatseverlerin beğenisine sundu.

Albayrak Grubu her yıl hazırladığı temalı hat takvimi serisine bu yıl Selam ayetlerinden 2021 yılı takvimini ekledi. Seçkin hattatların gelenek ve moderni harmanlayarak Kur’an-ı Kerim’deki “selam” ayetlerinden hazırladığı hat sanatı eserleri, 2021 takviminin yapraklarını süslüyor. Albayrak Grubu tarafından bir gelenek haline getirilen Ramazan yazılarıyla takvim projelerinin 7. sayısı “2021/1442-1443 Hat Takvimi” için oluşturulan koleksiyon, pandemi nedeniyle bu yıl dijital sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Albayrak Grubu her yıl hat eserlerinden yola çıkarak hazırladığı “2021 Hat Takvimi”ni “Selam’’ adlı dijital sergiyle sanatseverlerin beğenisine sundu. n12 ünlü hattatın eserinden oluşan takvimin her yaprağında bir ayet yer alıyor. Sergideki eserleri www.ketebe.org adresinden görebilirsiniz.n

12 AYDA 12 HAT ESERİ

12 ayda toplam 12 hat sanatçısının çalışmalarından oluşan takvimdeki eserler, Albayrak Grubu binasında da sergileniyor. Hattatlar, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak’ın ev sahipliğinde bir araya geldi. Her sene farklı konuların seçildiği projede bu yıl Kur’an-ı Kerim’den “selam” ayetleri farklı bir bakış açısıyla hattatlar tarafından büyük bir özenle yazıldı. Sergide bu yıl eserleri olan sanatçılar şunlar: Abdurrahman Depeler, Ali Toy, Aydın Kızılyar, Davut Bektaş, Ferhat Kurlu, Mehmed Özçay, Muhammed Yaman, Mustafa Parıldar, Osman Özçay, Seyit Ahmet Depeler, Said Abuzeroğlu, Zeki Seyidoğlu.

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