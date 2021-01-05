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4 Ocak reyting sonuçları: İşte en çok izlenen dizi ve programlar

4 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları merakla bekleniyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? Dün Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu ve Yasak Elma gibi yapımlardan hangisi zirvede yer aldı? İşte total ve AB'de ilk 10 program...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Reyting sonuçları merak ediliyor.
Reyting sonuçları merak ediliyor.

Türkiye televizyonlarındaki dizi ve programlar 4 Ocak Pazartesi günü yine reyting alabilmek için kıyasıya mücadele verdi. İşte, reyting sonuçları ile ilgili son durum ve güncel haberler! 4 Ocak 2021 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merak ediliyor. Diziler ve yarışma programlarının yanı sıra aksiyon dolu filmler de total, ab ve abc1 sıralamada yer buluyor. Buna göre; 4 Ocak Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Ocak akşamındaki yarışta Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu ve Yasak Elma kıyasıya mücadele verdi.

Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

Sonuçlar açıklandığında burada yer alacak.

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