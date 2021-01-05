4 Ocak reyting sonuçları: İşte en çok izlenen dizi ve programlar

Türkiye televizyonlarındaki dizi ve programlar 4 Ocak Pazartesi günü yine reyting alabilmek için kıyasıya mücadele verdi. İşte, reyting sonuçları ile ilgili son durum ve güncel haberler! 4 Ocak 2021 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merak ediliyor. Diziler ve yarışma programlarının yanı sıra aksiyon dolu filmler de total, ab ve abc1 sıralamada yer buluyor. Buna göre; 4 Ocak Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Ocak akşamındaki yarışta Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu ve Yasak Elma kıyasıya mücadele verdi.

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Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

Sonuçlar açıklandığında burada yer alacak.

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