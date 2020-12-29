Dün akşamın en çok izlenen dizisi merak ediliyor: İşte 28 Aralık reyting sonuçları

Dün Kanal D, TRT 1, Tv8, Show Tv, Star TV ve Fox TV gibi kanallarda yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merakla bekleniyor. Pazartesi akşamı televizyon ekranında yayınlanan dizi, film ve eğlence programları arasında kıyasıya reyting savaşı devam etti. 28 Aralık akşamındaki yarışta MasterChef Türkiye, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu ve Yasak Elma kıyasıya mücadele verdi. Reyting sonuçları sıralamasına göre en çok hangi dizi ve kanal izlendi? 28 Aralık Pazartesi günü en çok hangi program izlendi? 28 Aralık Pazartesi reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

REKLAM

Henüz açıklanmadı ancak açıklandığında sonuçları burada görebilirsiniz.

HAYAT 21 Aralık reyting sonuçları: En çok izlenen diziler ve programlar arasında Uyanış: Büyük Selçuklu yer aldı mı?

HAYAT 14 Aralık reyting sonuçları: En çok izlenen diziler ve programlar