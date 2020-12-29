Hayat Dün akşamın en çok izlenen dizisi merak ediliyor İşte 28 Aralık reyting sonuçları
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Reyting sonuçları 28 Aralık Pazartesi: Dün akşamın reyting sonuçları açıklandı mı?

Dün akşamın en çok izlenen dizisi merak ediliyor: İşte 28 Aralık reyting sonuçları

Dün akşam yayınlanan dizi ve programlar arasında reytinglerde kimin birinci olduğu merak ediliyor. 28 Aralık Pazartesi akşamındaki yarışta MasterChef Türkiye, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu ve Yasak Elma kıyasıya mücadele verdi. Peki hangi dizi birinci sırada yer aldı? 28 Aralık akşamı yayınlanan dizi ve yarışma programları arasında reytinglerde hangi program birinci oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Reyting sonuçları merak ediliyor.
Reyting sonuçları merak ediliyor.

Dün Kanal D, TRT 1, Tv8, Show Tv, Star TV ve Fox TV gibi kanallarda yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları merakla bekleniyor. Pazartesi akşamı televizyon ekranında yayınlanan dizi, film ve eğlence programları arasında kıyasıya reyting savaşı devam etti. 28 Aralık akşamındaki yarışta MasterChef Türkiye, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu ve Yasak Elma kıyasıya mücadele verdi. Reyting sonuçları sıralamasına göre en çok hangi dizi ve kanal izlendi? 28 Aralık Pazartesi günü en çok hangi program izlendi? 28 Aralık Pazartesi reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

Henüz açıklanmadı ancak açıklandığında sonuçları burada görebilirsiniz.

21 Aralık reyting sonuçları: En çok izlenen diziler ve programlar arasında Uyanış: Büyük Selçuklu yer aldı mı?
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21 Aralık reyting sonuçları: En çok izlenen diziler ve programlar arasında Uyanış: Büyük Selçuklu yer aldı mı?

14 Aralık reyting sonuçları: En çok izlenen diziler ve programlar
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14 Aralık reyting sonuçları: En çok izlenen diziler ve programlar

30 Kasım reyting sonuçları: En çok izlenen diziler ve programlar
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30 Kasım reyting sonuçları: En çok izlenen diziler ve programlar

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