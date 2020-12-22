21 Aralık reyting sonuçları: En çok izlenen diziler ve programlar arasında Uyanış: Büyük Selçuklu yer aldı mı?

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merak ediliyor. Diziler ve yarışma programlarının yanı sıra aksiyon dolu filmler de total, ab ve abc1 sıralamada yer buluyor. Buna göre; 21 Aralık 2020 Reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef Türkiye, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Yasak Elma reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

21 Aralık tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları güncel olarak henüz açıklanmadı. Açıklandığında sonuçları burada görebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Total'de birinci sırada Çukur, ikinci Sırada Uyanış Büyük Selçuklu, üçüncü sırada ise Esra Erol'da yer aldı.

AB'de birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu ve ikinci sırada Çukur, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

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