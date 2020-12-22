Hayat 21 Aralık reyting sonuçları En çok izlenen diziler ve programlar arasında Uyanış Büyük Selçuklu yer aldı mı?
TELEVİZYON

21 Aralık reyting sonuçları: En çok izlenen diziler ve programlar arasında Uyanış: Büyük Selçuklu yer aldı mı?

Pazartesi akşamı yayınlanan yapımlar arasında reyting sonuçları için birincilik yarışı vardı. Her gün bir önceki günün Total, ABve ABC1 sıralaması belli olurken dünün reyting sonuç sıralaması merak edildi. Dün akşam MasterChef Türkiye, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu ve Yasak Elma yeni bölümleriyle ekrana gelirken yarışma programları da sıralama da yer almak için kapıştı. Geçen hafta Pazartesi gününü birinci kapatan Totalde Çukur, AB'de Uyanış Büyük Selçuklu olmuştu. Peki 21 Aralık 2020 Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün Reyting sonuçlarına göre MasterChef Türkiye, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu, Yasak Elma kim birinci oldu?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Reyting sonuçları merak ediliyor.
Reyting sonuçları merak ediliyor.

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merak ediliyor. Diziler ve yarışma programlarının yanı sıra aksiyon dolu filmler de total, ab ve abc1 sıralamada yer buluyor. Buna göre; 21 Aralık 2020 Reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef Türkiye, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Yasak Elma reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

21 Aralık tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları güncel olarak henüz açıklanmadı. Açıklandığında sonuçları burada görebilirsiniz.

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14 Aralık reyting sonuçları: En çok izlenen diziler ve programlar

GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Total'de birinci sırada Çukur, ikinci Sırada Uyanış Büyük Selçuklu, üçüncü sırada ise Esra Erol'da yer aldı.

AB'de birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu ve ikinci sırada Çukur, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.


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