41 yazar kadın şiddetine karşı

DENİZ YILDIZ

İnsanlık tarihi boyunca kadın, hayattaki yerini oluştururken hep problemlerle karşılaşmıştır. Bazı toplumlarda kadına bakış ve onun insan olarak algılanışı el üzerinde tutulsa bile dünya geneli için bu yaşam şekli hakim olmayı başaramamıştır. Maalesef dünya tarihini kadın üzerinden okumaya çalıştığımızda birçok acının ve çilenin tarihine dönüşüverir.

Her gün medyada şahit olduğumuz kadın cinayeti haberleri acı bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Son bir yıl içinde öldürülen kadın sayısı 447. Elbette bu acı tablonun arka planında sistematik bir şiddet gerçeği var. Kadının kaderi burada kilitleniyor. Ölmüyorsa, şiddet görmüş olarak yaşamak zorunda bırakılıyor. Şiddet bir erkek sorunudur. Ancak iyi yetiştirilmiş bir erkek elbette şiddet gerçeğinden uzak duracaktır.

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Şiddete dikkat çekmek için bir araya gelen 41 yazarın hazırladığı #adımıunutma İmza:Kadın adlı kitabı Birlikte Kitaplar Yayınevi’nin örnek bir çalışması olarak öne çıkıyor. Bu kitap, gazetelerin 3.sayfa haberlerinde yer alan, dizilerin ana konusu olan, haberlerin manşetlerini oluşturan kadının önemini hatırlatmak, dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak için 41 yazar tarafından kaleme alındı. #adımıunutma İmza:Kadın, isimli kitap 41 yazarın şiddet mağduru kişileri öyküleştirdiği metinlerden oluşuyor. Kitabın geliri ise şiddet mağduru olmuş kadına ve çocukları için harcanacak.