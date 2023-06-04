6 Şubat’tan beri yaraları sarıyorlar

Kimi mühendis, kimi yönetici, kimi arama-kurtarma görevlisi…Onları birleştiren şey ise insanlara yardım etmek için yaptıkları fedakarlıklar. Kahramanmaraşlı depremlerin ardından afetten etkilenen 11 ile tüm Türkiye’den, dünyadan yardımlar ve gönüllüler akın etti. Onlardan bazıları ise 6 Şubat’tan bu yana bölgeden hiç ayrılmadı. İnsanlara yardım edebilmek için kimi zaman çadırda, kimi zaman depoda uyudular. İnşaat mühendisi Sercan Çalış, tez döneminde olduğu yüksek lisansını bıraktı.

GENÇ MÜHENDİS TEZİNİ YAKTI

Deprem haberini alır almaz bölgeye koşan İnşaat Mühendisi Sercan Çalış (26), “Deprem bölgesindeyken okula devam edemedim. Hacettepe’de derslerimi vermiştim, tezim için savunma sınavına çıkacaktım. Okul bana dondurma fırsatı vermedi. Ben de tez mi, yoksa yardım mı diye düşünüp, burada kalmaya karar verdim. Ailem bu anlamda çok destek oldu. Çünkü buradaki hayat daha öncelikliydi. Vicdan olarak düşününce ayaklarım hiçbir zaman geri gitmedi” dedi. Hatay’a İzcilik Grubu ile gelen Çalış, “Zaman geçtikçe yardım ve gönüllülerin azalması kararımda etkili oldu. Zaten dönsem de aklım burada kalacaktı. Uzun süredir burada olduğum için artık Hatay evim oldu. Buranın yeniden kalkınması adına inşaat mühendisi olarak yapabileceğim şeyler olduğunu düşünüyorum” dedi.

BU HAYATIMDAKİ HERKESİN FEDAKARLIĞI

Öğrenci yurdunda müdür yardımcılığı yaparken, deprem sonrası işini bırakıp bölgeye gelen Sakine Gülbetekin (33) “Buraya gelirken tuvalet temizlemek, yemek yapmak, koli taşımak gibi elimden ne gelirse onu yaparım diye düşündüm. Hiçbir şey yoksa insanlara nasıl olduklarını sorup, moral verebilmeyi istedim. Çok da güzel oldu, iyi ki gelmişim. 2 hafta gibi bir süre için gelseydim, kendimde yaşadığım değişimi ve buranın bana kattıklarını yaşayamazdım” dedi.

Yola çıkmadan önce işinden istifa eden Gülbetekin, “Ailem üzüldü ama saygı duydular. Buraya bir süre belirtmeden geldim, patronlarım anlayışla karşıladı. Ne zaman geri dönersem işe başlayabileceğimi söylediler. Bu benim hayatımda olan herkesin fedakarlığı. Burada kendimden önce başkaları için yaşamak gerektiğini öğrendim” şeklinde konuştu.

İzmir’de hafızaya kazındı

Türkiye Mağaracılık Federasyonu Arama Kurtarma ekibinden Tahsin Kaymak, 6 Şubat depreminin hemen ardından Hatay’a geldi. Bölgede bulunduğu sırada çalıştığı kurumun kendisine haber vermeden ilişiğini kestiğini anlatan Kaymak, “Üzüldüm böyle yapmalarına ama insan pes etmiyor. Burada insanlık için bir şeyler yapmak için kalıyoruz, açlıktan ölmüyoruz, bir şekilde barınıyoruz. Bir insanı yaşatmak için fedakarlık gerektiriyor. Geri dönme planım yok, artık burada STK’larda çalışacağım” diye konuştu. Kaymak şöyle konuştu: “ Bir saniye sonramızın garantisi yok. O yüzden hayatı insanca ve insana yardım ederek geçirmek lazım. Burada yaşadığımız süreç insanın ne kadar değerli olduğunu öğretti”











