60 yıl sonra dönüyorlar

ABD’de ele geçirilen Anadolu’ya ait 41 tarihi eser, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ABD’li yetkililerle ortak çalışması sonucu New York’ta Türk yetkililere teslim edildi. Uzun süren davaların ardından Türkiye’ye verilmesi kararlaştırılan MÖ 7. yüzyıldan MS 7. yüzyıla uzanan geniş bir döneme ait eserlerin teslimi için Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu’nda tören düzenlendi.

5 YILLIK DİRSEK TEMASI

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, eserlerin ele geçirilmesinde Türk kurumlarıyla işbirliği yapan Manhattan Bölge Savcılığı ve ekibine teşekkür etti. İki ülkenin ilgili kurumlarında çalışkan ve adanmış bir ekibin 5 yıldır kaçakçılığın önlenmesi için sürekli dirsek temasında bulunduğunu vurgulayan Yazgı, “Bu ekip ABD’nin bu alandaki uluslararası imajına olumlu katkı sağlamaktadır” dedi.

BU İADE AÇIK BİR MESAJ

Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de, törenin kaçakçı ve koleksiyonculara kültürel eserlerin yasa dışı alım bulundurma ve satışının cezasız kalmayacağına dair açık bir mesaj niteliği taşıdığını söyledi.

KUTLANMAYI HAK EDİYOR

Manhattan Bölge Savcılığı Eski Eserler Kaçakçılığı Birimi Şefi Matthew Bogdanos da, bugünün uzun süren bir çalışmanın neticesinin alındığı bir gün olarak kutlanmayı hak ettiğini söyledi. Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Yazgı ve Bogdanos tarafından atılan imzalarla devir teslim işlemi tamamlandı.

Eserler türkevi’nde sergileniyor

60 yıl kadar önce Türkiye’de bulunan Boubon Antik Kenti’nin yağmalanmasıyla ABD’ye kaçırılan eserler arasında çeşitli müzelere satılan bazı parçalar da yer alıyor. Roma Dönemi’ne ait heykeller, pişmiş toprak kap ve figürinler, bazı bronz başlıklar ile Geç Kalkolitik Döneme ait 22 Kiliya tipi idol başından oluşan eserler New York Türkevi’nde sergileniyor.







