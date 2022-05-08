Hayat 7 Tepe 7 Mekan Genç Edebiyat Festivali başlıyor
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7 Tepe 7 Mekân Genç Edebiyat Festivali başlıyor

İstanbul Üniversitesi Genç Yazarlar Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen, 7 Tepe 7 Mekân Genç Edebiyat Festivali’nin altıncısı, bu yıl 9–17 Mayıs tarihlerinde edebiyatseverlerle buluşacak. Türk romanına unutulmayacak eserler vermiş, sevilerek takip edilen 7 farklı yazarın okurlarla buluşturulacağı bir haftalık bu serüvende, yazarlar sevenleriyle bir araya gelecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
7 Tepe 7 Mekân Genç Edebiyat Festivali başlıyor
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Beş yıldır bahar aylarında gerçekleşen 7 Tepe 7 Mekân Genç Edebiyat Festivali, her yıl İstanbul’un 7 farklı tarihî mekânında 7 farklı yazarı edebiyatseverler ile buluşturuyor. Bir hafta aralıksız olarak devam eden bu renkli ve coşkulu etkinlikler, edebiyatsever İstanbullular için her yıl adeta baharın gelişini müjdeliyor. Altıncı 7 Tepe 7 Mekân Genç Edebiyat Festivali, etkinliklerin online yapılmak zorunda kaldığı küresel salgın koşulları sonrası tekrar yüz yüze yedi ayrı tarihî mekânda gerçekleşecek. Sevinç Çokum, Mario Levi, Faruk Duman gibi Türk romanına unutulmayacak eserler vermiş, sevilerek takip edilen 7 farklı yazarın okurlarla buluşturulacağı bir haftalık bu serüvende, yazarlar sevenleriyle bir araya gelecek. 7 gün boyunca devam edecek olan bu etkinliklere her gün bir yazar konuk olacak ve bu 7 yazarın edebiyat maceraları, roman türünün onların yazın hayatındaki yeri gibi spesifik konular işlenecek.

YAZAR OLMAK İSTEYENLER İÇİN FIRSAT

  • Yazarlık tecrübelerini okurları ile paylaşmaları açısından bu 7 yazarı severek takip edenler için kaçırılmayacak fırsatlar olan bu etkinliklerde ayrıca genel olarak roman türü üzerinde de durulacak ve tavsiyelerde bulunulacak. Yazarların karakter oluşturma, olay örgüsü kurma gibi tecrübelerini de okurlarla paylaşacağı bu etkinliklerde hem bu 7 yazarın takipçileri onların dünyalarının kapılarını aralama fırsatı bulacak hem de yazar olmak isteyen edebiyatseverler için bu programlar adeta bir atölye özelliği gösterecek.

7 FARKLI YAZAR 7 FARKLI DÜNYA

9 Mayıs Pazartesi günü yazar Sevinç Çokum ile başlayacak olan ilk söyleşinin ardından Altıncı 7 Tepe 7 Mekân Genç Edebiyat Festivali; 10 Mayıs Salı günü Kadir Daniş, 11 Mayıs Çarşamba günü Mario Levi, 12 Mayıs Perşembe günü Faruk Duman, 13 Mayıs Cuma günü Ömer F. Oyal, 16 Mayıs Pazartesi günü Tuğba Doğan, son olarak 17 Mayıs Salı günü Handan Acar Yıldız ile yapılacak olan söyleşilerle devam edecek.

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