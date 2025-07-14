Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
70 yaşından sonra el örgüsü oyuncak yapmaya başladı: Hayatı değişti

70 yaşından sonra el örgüsü oyuncak yapmaya başladı: Hayatı değişti

16:4714/07/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Emine Gök
Emine Gök

Eskişehir'de örgü oyuncak satışı yaparak el emeğini kazanca dönüştüren 73 yaşındaki Emine Gök, "İlk başlarda zorlandım, ağladım, ama pes etmeden yapmaya devam ettim" dedi.

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri tarafından üreten kadınların el emeği satış standı kuruldu. Bu etkinlikte faklı iplerden yaptığı örgü oyuncak figürleri satışı yapan 73 yaşındaki Emine Gök, iki yıl önce başladığı oyuncak yapımıyla kendine yeni bir uğraş edindi. İlk başlarda yaşı nedeniyle zorlandığını ve arkadaşlarının yaptığı oyuncakları görünce ve yapamayınca ağladığını dile getiren Emine Gök, isteği sayesinde kısa sürede büyük ilerleme kaydetti.


HEM EĞLENİYOR HEM PARA KAZANIYOR

Bu işi para kazanmak için değil, zamanını keyifli geçirmek için yaptığını söyleyen Emine Gök, "Evde tek başıma oturmak ve can sıkıntısından gezmektense bunları yapmaya karar verdim. Hem eğleniyorum, hem de zamanım güzel geçiyor. Oyuncaklarını severek örmeye devam ediyorum" dedi.

Emine Gök'ün ördüğü oyuncakların yapım süresi boyutuna ve şekline göre değişiyor. Bazı küçük oyuncaklar ve anahtarlıklar 1-2 günde tamamlanırken, büyük oyuncaklar bazen 1-2 haftayı bulabiliyor. Anahtarlıkların fiyatı 100 liradan başlıyor, büyük oyuncaklar ise 200 liradan başlayarak bin liraya kadar çıkabiliyor.



#eskişehir
#odunpazarı
#el örgüsü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
15 Temmuz Salı kargolar açık mı?