Bağımlılıkla mücadelede sanat desteği: Yükümlüler el sanatlarıyla hayata kazandırılıyor

Atölye çalışmalarının mesleki becerilerin geliştirilmesine de katkı sunduğunu ifade eden Temel, "Burada kişilerin mesleki beceri kazanması, boş zamanlarını tekrar bağımlılığa yönelmeden değerlendirmesi ve tedavi süreçlerinin olumlu etkilenmesi amaçlanıyor. Usta öğreticilerimizle rölyef, ahşap yakma gibi çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bu etkinlikler kesinlikle kişinin ilgi, beceri ve yeteneklerine göre belirleniyor." diye konuştu.

"Burada hem sosyal açıdan hem de etkinlikler bakımından çok fayda gördüm. Hayatımda büyük değişiklikler oldu. Buranın sağladığı desteği tüm arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne de gerçekleştirdiği bu projeden dolayı teşekkür ediyorum. Sanat üzerine birçok faaliyet gerçekleştirdik. Boyama yaptık, çivi çakarak tablolar oluşturduk. Burada etkinlikler oldukça çeşitli, istediğiniz şekilde katılım sağlayabiliyorsunuz. Bazı şeylerden kurtulmak ve topluma yeniden kazandırılmak için önemli bir yer olduğunu düşünüyorum. Alkol, internet bağımlılığı gibi sorunları bırakmak için psikolojik ve sosyal destek sağlanıyor. Gerekirse tıbbi destek de veriliyor. Bu sürecin çok faydalı olduğunu düşünüyorum ve destek almak isteyen tüm arkadaşlara gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum."