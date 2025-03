Yeşilay sayesinde 20 yıllık esaretten kurtuldu: 'Artık çocuklarımla ilgileniyorum'

Uyuşturucu kullanmayı bıraktıktan sonra hayatının her anlamda değiştiğini ifade eden M.A, şunları söyledi: "Diyarbakır'da 23 gün hastanede yattım. Her şey çok güzel geçti. Önceden nefes alamıyor, 20 adım atamıyor, sabaha kadar yatamıyordum. Şimdi Allah'a çok şükür her şey rahat artık. Çok rahat uyuyorum, kalkıyorum. Ailem ile aram artık çok iyi. Çocuklarım çok seviniyorlar, 'Babamız evde, dışarı gitmiyor, bize bakıyor, ne lazımsa bize alıyor, elinden ne geliyorsa bizim için yapıyor.' diyorlar. Çocuklarım mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Yeşilay'a çok teşekkür ediyorum, Allah onlardan razı olsun. Her şey onların sayesinde oldu. Bir okul gibi oldu burası. Çok mutluyum buraya gelince. Burası bir okul, bir hedef. Allah bana bu yolu gösterdi. Onlar olmasaydı belki şimdi toprağın altındaydım."