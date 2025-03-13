Yeşilay sayesinde 20 yıllık esaretten kurtuldu: 'Artık çocuklarımla ilgileniyorum'

Kentte 20 yaşındayken semt pazarında çalışan, amatör bir kulüpte futbol oynayan M.A, annesinin vefatının ardından uyuşturucu kullanmaya başladı.

Hayatında yeni bir sayfa açtı

Bağımlılığı her geçen gün artan ve 20 yıl uyuşturucu kullanan M.A, bazı sağlık sorunları yaşadı. Uyuşturucu kullandığı süreçte evlenen ve 4 çocuğu olan M.A, bağımlılığı nedeniyle ailevi sorunlar da yaşayarak zor günler geçirdi. Ailesi dağılma noktasına gelen M.A, madde bağımlılığından kurtulmak için ablasının desteği ile Mardin YEDAM'a başvurdu. Danışmanlık hizmetinden faydalanan ve aldığı destek sayesinde 3 yıl önce uyuşturucuyu bırakmayı başaran M.A, sağlıklı bir yaşama başladı, hayatında yeni bir sayfa açtı.

Annesini kaybedince kullanmaya başladı

Uyuşturucudan kurtulma sürecini anlatan M.A, 20 yaşındayken annesini kaybettiğini, yaşadığı üzüntü ile uyuşturucu kullanmaya başladığını söyledi. Bir süre sonra bırakmak istese de bu bağımlılıktan kurtulamadığını ifade eden M.A, bu süreçte sağlığının çok etkilediğini, ailesiyle sorunlar yaşadığını belirtti.

Yeşilay sayesinde bıraktı

M.A, "Ölmek üzereydim, nefes alamıyordum. Ailem dağılıyordu. Hayatım yoktu, eve gidemiyordum. Bazen 5-10 gün dışarıda kalıyordum. Madde bulmak için direniyordum. Ailede her gün tartışma, kavga oluyordu. Kardeşim beni buraya getirdi. Yeşilay sayesinde bıraktım, Allah'a çok şükür. 3 yıl geçti, hiç kullanmadım. Artık aklıma bile gelmiyor. Ailemi yeniden toparladım. Artık çocuklarımla ilgileniyorum." dedi.

'Yeşilay olmasaydı şimdi toprağın altındaydım'

Uyuşturucu kullanmayı bıraktıktan sonra hayatının her anlamda değiştiğini ifade eden M.A, şunları söyledi: "Diyarbakır'da 23 gün hastanede yattım. Her şey çok güzel geçti. Önceden nefes alamıyor, 20 adım atamıyor, sabaha kadar yatamıyordum. Şimdi Allah'a çok şükür her şey rahat artık. Çok rahat uyuyorum, kalkıyorum. Ailem ile aram artık çok iyi. Çocuklarım çok seviniyorlar, 'Babamız evde, dışarı gitmiyor, bize bakıyor, ne lazımsa bize alıyor, elinden ne geliyorsa bizim için yapıyor.' diyorlar. Çocuklarım mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Yeşilay'a çok teşekkür ediyorum, Allah onlardan razı olsun. Her şey onların sayesinde oldu. Bir okul gibi oldu burası. Çok mutluyum buraya gelince. Burası bir okul, bir hedef. Allah bana bu yolu gösterdi. Onlar olmasaydı belki şimdi toprağın altındaydım."

'Bağımlılığı bırakın, yaşamayı seçin'

Mücadelesiyle uyuşturucu bağımlılarına örnek olmak istediğini anlatan M.A, onlara da Yeşilay'dan destek almaları önerisinde bulundu. M.A, "Gelsinler, hayatı görsünler. Kötü durumdan kurtulup, dünyayı görsünler. Bağımlılığı bırakın, yaşamayı seçin. Ben bağımlılığı bıraktım, yaşamayı seçtim. Siz de buraya gelin yaşamayı seçin." ifadelerini kullandı.

Alo 115 ile ulaşılabiliyor