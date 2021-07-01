Hayat 74lük Nimet teyze tıp fakültesinden mezun oldu
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74'lük Nimet teyze tıp fakültesinden mezun oldu

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde bu sene bir ilk yaşandı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne 1964 yılında giren Nimet Süner, evlendiği için okuluna ara verdi ve devamsızlıktan dolayı kaydı silindi. İş hayatına giren ve çalışmaya başlayan Nimet Süner, televizyonda eski öğrencilere af geldiği haberini görünce 45 yıl sonra yeniden üniversiteye başladı. 74 yaşındaki Nimet Süner, 9 yıllık tıp eğitimini tamamlayarak bu yıl mezun olmayı başardı.

Haber Merkezi DHA
74lük Nimet teyze tıp fakültesinden mezun oldu
Nimet Süner, mutlaka doktorluğa devam edeceğini söyledi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 194. yıl 188. Dönem mezuniyet töreni Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşti. 2014 yılından bu yana Türkçe ve İngilizce Tıp Programlarında öğrenim gören mezunlar, coşkulu bir törenin ardından keplerini havaya fırlatarak, öğrenci olarak girdikleri okuldan doktor olarak ayrıldı.

Doktor olan tıp fakültesi öğrencilerinin, kendilerini eğiten ve mezuniyette yanlarında olan hocaları ile coşkulu oldukları mezuniyet töreninde, bir ilk yaşandı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2021 mezuniyet töreninde, bir ilke sahne olan en yaşlı doktorun mezun olmasıydı.

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Mezuniyet törenine gelenler şaşkınlıklarını gizleyemedi


Mezuniyet törenine gelenler, mezun doktor adaylarının yanında, oldukça yaşı ilerleyen bir mezun doktor görünce, şaşkınlıklarını gizleyemediler. Her sene doktor olan öğrencileri için mezuniyet düzenleyen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde, bu sene bir ilk yaşandı. Yıllar önce tıp eğitimi hayali kuran, 74 yaşındaki Nimet Süner, bu sene mezun olarak doktor oldu.

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"Okula geri döndükten sonra kolay bitiremedim"


74 yaşında mezun olan Nimet Süner, "1964-1965 senesi İstanbul Tıp girişliyim. 3. sınıfta okuduğum sene evlendim. 2 sene ara verdim, geri döndüğümde üniversite kaydımı silmişti. Çalışma hayatına başladım 35 sene çalıştım. Emekli oldum. Emekli olduktan sonra çeşitli kurslara gittim. Bir gün televizyon izlerken eski öğrencilere af çıktığını gördüm ve yarım bıraktığım okulumu bitirmeye karar verdim. Okula geri döndükten sonra kolay bitiremedim 9 senemi aldı" dedi.

DHA

"Birçok arkadaşım bizde okula başlayalım dedi ama..."


Doktorluk yapmak istediğini dile getiren Süner, "Doktorluk mesleğimi yapmak tabi ki isterim koşullara bağlı yaşımın dörtte üçünü doldurdum. 100 sene olarak hesaplarsak bunu yapmak isterim. Yaşımın büyük olmasından dolayı devlet memuru olamam. Serbest çalışabilirim, iş yeri hekimliği ve tıpla ilgili faaliyetlerde bulunabilirim.

Çevremden çok güzel tepkiler aldım. Birçok arkadaşım bizde okula başlayalım ve tahsilimizi devam ettirelim ama çoğu cesaret edip başlayamadı.

DHA

"Bu yaştan sonra zor olmaz mı? diyenler oldu"


Oğlum, gelinim ve torunum çok destek oldu. Okulda arkadaşlarım benden memnundular. Okulda diyaloglarım çok iyiydi, arkadaşlarımla onlar benim torunum olacak yaştalar bizler arkadaş olduk. Hocalarımız ilk başta alışamadılar yaşımdan dolayı nasıl bir cesaret, nasıl bitireceksin, bu yaştan sonra zor olmaz mı? diyen hocalarım oldu.

"Pes etmedim"


Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadım. Ben pes etmesini sevmeyen bir insanım üzüldüğüm zamanlar oldu, feryat ettiğim zamanlar oldu ve hiçbir zaman okulumu bırakmayı düşünmedim. Oğlum çok destekçim oldu anne yarım kalan okulunu bitirmiş olursun dedi. Rüya gibiydi anı bir kararla okula başladım ve bitirdim" diye konuştu.

Çobanlık yaparken 67 yaşında üniversite bitirdi: Yeni hedefi yüksek lisans yapmak
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Merkeze bağlı Sarılı köyünde yaşayan Zeki Gür, 1976 yılında üniversiteyi kazanmasına rağmen babası vefat edince gidemedi. Evlenen ve 4 çocuğu olan Gür, çiftçilik ve çobanlık yaparak ailesinin geçimini sağlarken okumaya olan merakı nedeniyle sürekli kitaplar aldı. 1988 yılında girdiği üniversite sınavında Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nü kazanan Gür, ilk yıl eğitimini tamamladıktan sonra 2. sınıfta maddi imkansızlıklar nedeniyle ara verdi.
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Okula ara vermesine rağmen her fırsatta kitaplar alan Gür, ağıl yakınında ve evinde kendisine özel bir yer ayırdı. Ara verdiği okula çıkarılan af sayesinde 2016 yolunda geri dönen Gür, bugün düzenlenen çevrimi içi törenle mezun oldu. Hedefi yüksek lisans olan Gür, öğrenci yetiştirmek istiyor. Hayvanlarını satan ve evinin yanında bahçede sebze eken Gür, yine bir an olsun çalışmayı bırakmıyor. Gür azmi ve okuma şevki ile herkese örnek oluyor.
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Zeki Gür, “Benim durumumu mezuniyet belirlemez, başarı belirler. Benim mutluluğum başarıya endekslidir. Koyunları otlattığım zaman gezerek çalışıyordum. Gezerek matematik çalışırken çok zorlandım. Elimde bir kalem bir defter düşerdi. Dedim ki zoru başaracağım. Matematik gezerek nasıl çalışılır? Bunu da başardım. Emekli değilim ve hiç düşünmedim. Babamız öldü. Babam derdi ki sen hiçbir şeye bakmayacaksın ders çalışacaksın. Babamda aniden öldü ve ben ekmek kazanmanın ne olduğunu bilmiyordum. Bunalıma girdim, evlendim ve ardından borç batağına girdim. Okulda yalpalamam bundan oldu. Ardından aftan dolayı okula geri döndüm. Cumhurbaşkanımızın en iyi yaptığı şeylerden biri de beni okula geri döndürmektir. Öyle bir karar çıkmasaydı ben belki de soğurdum. Bana ivme kazandırdı. Cumhurbaşkanı benden çok Türkiye Cumhuriyeti’ne ve bilime hizmet etti” dedi.
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Çocuğu yaşlardaki gençlerle okumanın iyi olduğunu dile getiren Gür, “Benim arkadaşlarım benden 20 yaş büyük görünüyorlar. Ben hep gençliğe bakarak genç kaldım. Hep gençler içinde kendimi genç hissettim. 67 yaşında olduğum halde diyorum ben 18 ya da 25 yaşındayım. Çünkü ben o yaşlarda gibiyim. Kahvedeki arkadaşlarıma bakıyorum 60’lı yaşlardalar. Okula gittiğim zaman nereye baksam 20’li yaşlar. O zaman ben 60’lı yaşları unutuyorum 20’li yaşlara iniyorum. Hep de böyle kaldım. Onlara örnek olmaya çalıştım. Aslında ben o seviyeye indim. İhtiyarlık içerisinde genç ve dinamik kaldım” diye konuştu.
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Hedefinin öğrenci yetiştirmek olduğunu vurgulayan Gür, “Senin yaşın geçmiş diyorlar. Bundan sonra devlet sana iş vermez diyorlar. Ben fizik, matematik ve kimyayı koşarak çalışıyordum. Bunu bile öğrendim ve sabır ettim. Ben yine sabır edeceğim. Devletimiz bunu görür. Benim devletten maaş alma olarak değil, öğrenci yetiştireceğim. Yüksek lisans düşünüyorum. Benin annem babamı yetiştirdi fakat beni asıl yetiştiren hocalarımdır. Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. Ben hocalarıma ne kadar kölelik yapsam azdır. Hocalarım benim başımın tacıdır. Ben hocalarımla varım. Hocalarım olmazsa ben bir hiçim. Ben tüm ivmelerimi hocalarımdan aldım. Hedefimi mezara kadar iletmek istiyorum. Ne zaman mezar olursak bu iş durur. Öğrenci yetiştireceğim, o öğrenci bizim prensiplerimizi devam ettirecek. Öyle öyle gidecek. Ben ölsem bile benim öğretmenlik olarak vereceklerim bu bilgiler, devamlı bayrak olarak taşınacak. Okumanın yaşı yok” şeklinde konuştu.
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