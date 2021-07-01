74'lük Nimet teyze tıp fakültesinden mezun oldu

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 194. yıl 188. Dönem mezuniyet töreni Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşti. 2014 yılından bu yana Türkçe ve İngilizce Tıp Programlarında öğrenim gören mezunlar, coşkulu bir törenin ardından keplerini havaya fırlatarak, öğrenci olarak girdikleri okuldan doktor olarak ayrıldı.

Doktor olan tıp fakültesi öğrencilerinin, kendilerini eğiten ve mezuniyette yanlarında olan hocaları ile coşkulu oldukları mezuniyet töreninde, bir ilk yaşandı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2021 mezuniyet töreninde, bir ilke sahne olan en yaşlı doktorun mezun olmasıydı.

DHA

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Mezuniyet törenine gelenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Mezuniyet törenine gelenler, mezun doktor adaylarının yanında, oldukça yaşı ilerleyen bir mezun doktor görünce, şaşkınlıklarını gizleyemediler. Her sene doktor olan öğrencileri için mezuniyet düzenleyen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde, bu sene bir ilk yaşandı. Yıllar önce tıp eğitimi hayali kuran, 74 yaşındaki Nimet Süner, bu sene mezun olarak doktor oldu.

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DHA

"Okula geri döndükten sonra kolay bitiremedim"

74 yaşında mezun olan Nimet Süner, "1964-1965 senesi İstanbul Tıp girişliyim. 3. sınıfta okuduğum sene evlendim. 2 sene ara verdim, geri döndüğümde üniversite kaydımı silmişti. Çalışma hayatına başladım 35 sene çalıştım. Emekli oldum. Emekli olduktan sonra çeşitli kurslara gittim. Bir gün televizyon izlerken eski öğrencilere af çıktığını gördüm ve yarım bıraktığım okulumu bitirmeye karar verdim. Okula geri döndükten sonra kolay bitiremedim 9 senemi aldı" dedi.

DHA

"Birçok arkadaşım bizde okula başlayalım dedi ama..."

Doktorluk yapmak istediğini dile getiren Süner, "Doktorluk mesleğimi yapmak tabi ki isterim koşullara bağlı yaşımın dörtte üçünü doldurdum. 100 sene olarak hesaplarsak bunu yapmak isterim. Yaşımın büyük olmasından dolayı devlet memuru olamam. Serbest çalışabilirim, iş yeri hekimliği ve tıpla ilgili faaliyetlerde bulunabilirim.

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Çevremden çok güzel tepkiler aldım. Birçok arkadaşım bizde okula başlayalım ve tahsilimizi devam ettirelim ama çoğu cesaret edip başlayamadı.

DHA

"Bu yaştan sonra zor olmaz mı? diyenler oldu"

Oğlum, gelinim ve torunum çok destek oldu. Okulda arkadaşlarım benden memnundular. Okulda diyaloglarım çok iyiydi, arkadaşlarımla onlar benim torunum olacak yaştalar bizler arkadaş olduk. Hocalarımız ilk başta alışamadılar yaşımdan dolayı nasıl bir cesaret, nasıl bitireceksin, bu yaştan sonra zor olmaz mı? diyen hocalarım oldu.

"Pes etmedim"

Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadım. Ben pes etmesini sevmeyen bir insanım üzüldüğüm zamanlar oldu, feryat ettiğim zamanlar oldu ve hiçbir zaman okulumu bırakmayı düşünmedim. Oğlum çok destekçim oldu anne yarım kalan okulunu bitirmiş olursun dedi. Rüya gibiydi anı bir kararla okula başladım ve bitirdim" diye konuştu.

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