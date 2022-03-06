7’den 77’ye bu müzede herkes çocuk

TUBA TOKGÖZ

İstanbul Balat Sahilde iki katlı tarihi bir binadayız. Bu tarihi binada çocukluğunuza yolculuk yapmanız mümkün. Oyuncak bebekler, çizgi film karekterlerinin bibloları, oyuncak tren ve arabalar ve daha neler neler...

Birden kendinizi masaldan bir dünyada gibi hissediyorsunuz. Balat Oyuncak Müzesi’nde 18 farklı kategoriden 17 bin oyuncak sergileniyor.

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Müze’de Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Tom ve Jerry, Süpermen, Walt Disney kahramanları, Mickey Mause, Tenten gibi birçok çizgi film kahramanlarının yanı sıra teneke oyuncaklar, kuklalar, eski arabalar, porselen bebekler, Kurşun Askerler, maket uçaklar, sergi alanı ve film sahnelerinin canlandırıldığı dioramalar bulunuyor.

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7’den 70’e herkese hitap eden koleksiyonların bulunduğu müze görülmeye değer. Müzenin kurucusu Timur İnçoğlu, hedeflerinin dünyadaki örneklerinin çok üstüne çıkmak olduğunu ve yeni yetişen neslin internetten uzak, el becerilerini geliştirmek istediklerini belirtiyor. Balat Oyuncak Müzesi’nde dünyanın en büyük üçüncü Kurşun Asker Koleksiyonunun sergilendiği bölüm ziyaretçilerin favorileri arasında.

Yapımı 1800’lü yıllara dayanan 3 bin 500 parçadan oluşan incelikle boyanmış el yapımı birbirinden farklı asker figürleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Timur İnçoğlu

NOSTALJİK KAFE

Müze ziyareti sırasında dinlenmek isteyenler için, özel dekoruyla keyifli vakit geçirebileceğiniz, nostaljik çikolataların, şekerlemelerin ve oyuncakların satıldığı bir alanda bulunuyor.

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Haftanın her günü açık olan müzeye ilgi büyük. Özellikle haftasonu çok kalabalık olduğunu belirten yetkililer pandemiden dolayı girişlerin kademeli olarak yapılabildiğini belirtiyor. Müzenin giriş ücreti ise tam 40 TL, öğrenci ve öğretmen 30 TL üç yaş altı ziyaretçiler ücretsiz.

Çocuklar için etkinlikler düzenleniyor