9 gün kitap bayramı

Her okurun heyecanla beklediği Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 38. kez başladı. TÜYAP Fuar Merkezi’ndeki etkinlikte imza günü, söyleşi, panel, atölye, şiir dinletisi, sergi gibi birçok etkinlik kitapseverleri bekliyor. Fuarın bu yılki onur yazarı 50 Kuşağı’nın emektar kalemi Adnan Özyalçıner. Ana tema ise “Edebiyatımızda 50 Kuşağı”. Fuarın bu yıl ilk defa düzenlenen “İlk Kitabım TÜYAP’ta” etkinliği ise ilk kitapları yayınlanan yazarları okurla buluşturuyor. Okurlar fuar sayesinde hem eski kuşakları tanırken bir yandan da oluşmakta olan yeni kuşaklara şahitlik ediyor.

8. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı

İYİ KİTAPLARA ÇALIŞIYORUZ

Kitap Fuarı’nda bine yakın yayınevi edebiyattan tarihe, siyasetten sanata birçok alanda yayınla okurun karşısında. Yazar Aykut Ertuğrul’un öncülüğünde hazırlanan öykü serisine dikkat çeken Ketebe Yayınları’ndan Mesut Topçu şunları söyledi: “Özellikle edebiyat, akademi ve tarih alanında iyi kitaplar yayınlamaya çalışıyoruz. Öykü kitaplığımız genişliyor. Genç ve deneyimli isimlerin kitapları bir arada yer alıyor bu seride. Yeni bir kuşağa şahitlik ediyoruz.”

YENİLER STANTLARDA

Yeni dönemde yeni isimlerin kitaplarını yayınlayan Ötüken Neşriyat sorumlusu Levent Ak, “Standın yarısına yakınını yeni çıkan kitaplara ayırdık. Okay Sütçüoğlu’ndan “Piri Reis’in Gemileri”, Süleyman Çobanoğlu’ndan “Tamgalar”, Hüseyin Cahit’ten “Kavgalarım”, Schopenhauer’den “Parerga ve Paralipomena”, Ömer Seyfettin’den “Uçurumun Kenarında”, Ali Akar’dan “Düşünen Türkçe” gibi şiir, tarih, felsefe, etimoloji, anı, hikaye türünden farklı kuşak isimler yayınlarımız arasında bulunuyor” dedi.

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EDEBİYAT TARİHİNE KATKI

50 Kuşağı şairlerinin oluşturduğu II. Yeni Akımı’nın yayıncısı olan Yapı Kredi Yayınları dört stantla fuarda yer alıyor. Eski ve yeni kuşak yazarlara olan ilgiye dikkat çeken stant görevlisi Emine Kılıç, “Şiir kitaplarına her zaman ilgi var. Sabahattin Ali kitaplarında telif kalkmasına rağmen insanlar genelde burayı tercih ediyor. Her yaştan okuru olduğunu görüyoruz. Onun dışında yeni yazarımız Ahmet Ümit’in kitapları çok ilgi görüyor” dedi. Kapı Yayınları stant sorumlusu Levent Kuş ise ilk günün hızlı başladığını ve edebiyat tarihi açısından önemli olan Beşir Ayvazoğlu imzalı “Haşim” ve “Fikret” kitaplarının ilgi gördüğünü ifade etti. 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 10 Kasım’a kadar devam edecek.

Bilim kurguya her yaştan ilgi var

İthaki Yayınları’ndan Serkan Toparlı, bilim kurgu türünde önemli bir kuşağı temsil eden Isaac Asimov ile Ray Bradbury’un kitaplarına dikkat çekiyor. Bilim kurguya her zaman ilgi olduğunu belirten Toparlı, “Bilenler kitap yazar ismi söyleyip alıyor hemen. Meraklı okurlar ise bilim kurgu kitaplarını inceleyip ilgi gösteriyorlar. Bu tür, herkesin ilgisini çekiyor. Özellikle Vakıf Serisi ve Fahrenheit 451 kitapları alınıyor” şeklinde konuştu.

Onlarca etkinlik yapılacak

Adnan Özyalçıner

Yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuarda çok sayıda panel, söyleşi ve atölye yapılacak. Bugün yapılacak etkinliklerden biri Adnan Özyalçıner’in katılacağı ve “Mahallem İstanbul” başlığı taşıyan söyleşisi. Ayrıca TÜYAP ve Edebiyatçılar Derneği tarafından düzenlenen iki ayrı etkinlikte Türk edebiyatçılara ABD, Ukrayna ve Yunanistan’dan gelen yazar ve şairler eşlik edecek. “Bağımsız Kitabevlerini Sürdürülebilir Kılmak: Almanya Örneği” başlıklı paneli ise Türkiye Yayıncılar Birliği - Frankfurt Kitap Fuarı ortalaşa düzenliyor. Öte yandan 9 Kasım’da Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından düzenlenen etkinlikte Pilar del Río, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi José Saramago üzerine kitapseverlerle söyleşecek.