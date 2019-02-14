9 yaşında kitap yazdı

İlkokulda eğitim görmeye 4 yıl önce başlayan Nergis Odunkıran, okuma-yazma öğrendikten hemen sonra kitap okumaya merak sardı. Nergis, henüz İlkokul 3'üncü sınıftayken hikayeler yazmaya başladı. Bir teneffüste öğretmeninin gösterdiği Sıla isimli çocuk yaşlardaki yazardan da ilham alan Nergis, vaktinin çoğunu hikaye yazmak ve okumak için ayırmaya başladı.

Nergis, ilkokul 3'üncü sınıftayken öğretmeninin verdiği hikaye yazma ödevini de özenle yaptı. Sınıfta hikayesini okuduktan sonra öğretmeninden övgü alan olan Nergis mutlu oldu. Nergis'e öğretmeni "Sen büyüyünce yazar olacaksın" dedi. Heyecanı artan Nergis bir yıl içinde yazdığı hikayelerin birleştirip yenilerini de ekleyerek 50 sayfalık hikaye kitabı çıkardı.

50 sayfalık hikaye kitabı çıkardı.

Resimleri sınıf arkadaşları çizdi

Kitapta bulunan resimleri ise Nergis'in sınıf arkadaşları çizdi. Hikayelerinde hayvan sevgisi, arkadaşlık ve çevre gibi konuları işleyen Nergis, "Birinin gelip kitabımı alıp, bastırıp, dağıtmasını, herkesin kitabımı okumasını çok istiyorum" dedi.

Nergis'in yeteneğini ilkokulda öğretmeni Fatma Öztürk'ün keşfettğini söyleyen anne Hülya Odunkıran (28), "Nergis'i sürekli okumaya teşvik etti. Öğretmenimiz bunu bizimle de paylaştı. Nergis okuma yazmayı öğrendikten sonra sürekli farklı farklı hikayeler okuyordu. Daha sonra hikayeler yazmaya başladı. O hikayeleri takip edip fikirler verdik. Giderek hikaye yazmak konusunda kendini geliştirdi ve biriken tüm hikayelerini bir kitap haline getirmek istedik" dedi.

REKLAM

HAYAT Raci Şaşmaz'a Oktay Kaynarca'dan destek

HAYAT Cem Yılmaz bilet isteyen arkadaşlarına tepki gösterdi