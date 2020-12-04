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Hayat ABDli çift 3 çocuğuyla Kaz Dağlarının eteklerine yerleşti Köylülerden çok şey öğrendik
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ABD'li çift 3 çocuğuyla Kaz Dağları'nın eteklerine yerleşti: Köylülerden çok şey öğrendik

ABD'li çift 3 çocuğuyla Kaz Dağları'nın eteklerine yerleşti: Köylülerden çok şey öğrendik

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin Kaz Dağları eteklerindeki Muratlar köyünde 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Meksikalı Hector Cadena (32) ve Amerikalı Christina Haglund (30) çifti, kiraladıkları tarlayı kendileri ekip kendileri biçiyor. Her ihtiyaçlarını doğadan karşılayan aile, mutluluğun sırrının da doğada olduğunu söylüyor.

Haber Merkezi DHA
Hector Cadena ve Christina Haglund çocukları ile.
Hector Cadena ve Christina Haglund çocukları ile.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine 25 kilometre uzaklıkta Muratlar köyünde 2 yıl önce ev kiralayan 14 yıllık evli Héctor Cadena ve eşi Christina Haglund, çocukları Lucia Cadena Haglund (10), Eva Cadena Haglund (5) ve Sebastián Cadena Haglund (12) ile birlikte mutlu bir yaşam sürüyor. Evlerinin yakınında kiraladıkları 40 dönüm tarlaya buğday, yulaf ve çeşitli sebzeleri eken aile, sadece doğada buldukları ve ürettikleriyle yaşamlarını sürdürüyor.

'Buradaki köylülerden çok şey öğrendik'

Türkiye'ye bir dost tavsiyesi ile geldiklerini belirten Amerikalı Christina Haglund, "Aynı zamanda da eşimin medeniyetlere ve medeniyetin başlangıcı olarak gördüğü bu topraklara olan özel ilgisinden kaynaklandı. Sessiz ve sakin bir yer arıyorduk. Buraya geldiğimizde tam istediğimiz gibi bir köy bulduk. Köyün toprakları bolluk ve bereket dolu. Bu köye yerleşmemizin bir diğer sebebi ise Kaz Dağları'nın muhteşem coğrafyasından kaynaklanıyor. Buradaki köylülerden çok şey öğrendik" dedi.

Ülkesinde belgesel çekerek geçimini sağlayan Héctor Cadena da Türkiye'de ise köy yaşamının gerektirdiği işleri yaparak ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti. Héctor Cadena, Türkiye'ye geldikleri için de mutlu olduklarını söyledi.

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