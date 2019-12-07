ABD'li ünlü oyuncu Penn Badgley Ayasofya'ya hayran kaldı

Sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen yapılarından biri olan Ayasofya'ya, her ülkeden ziyaretçi büyük ilgi gösterirken, ABD'li ünlü oyuncu Penn Badgley de 12 yılda 31 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Ayasofya'yı dün gezdi.

Ayasofya'dan etkilenen Penn Badgley, bol bol burada fotoğraf ve video çekti.

Bir ödül töreni için Türkiye'de olan ünlü oyuncuyu Ayasofya'da tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç gezdirdi.

ABD’li ünlü oyuncu Penn Badgley, ziyaret ettiği dünyanın en önemli kültür ve tarih miraslarından Ayasofya'ya hayran kaldı.

GÜNDEM Ayasofya’ya 12 yılda 31 milyon ziyaretçi

Göbeklitepe'yi de görmek istiyor

Ünlü oyuncunun özellikle dinler tarihi ile ilgilendiğini belirten Tonguç, "Penn Badgley, Sultanahmet Meydanı, Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı'nı gezdi. Oyuncu, Süleymaniye, Fatih, Selimiye Camilerini de ziyaret etti.

Türkiye ile ilgili çok sohbet ettik.

Türk yemeklerini de çok sevdi" diye konuştu.

ABD’li ünlü oyuncu Penn Badgley, ziyaret ettiği dünyanın en önemli kültür ve tarih miraslarından Ayasofya'ya hayran kaldı.