Hayat ABDli ünlü oyuncu Penn Badgley Ayasofyaya hayran kaldı
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ABD'li ünlü oyuncu Penn Badgley Ayasofya'ya hayran kaldı

ABD’li ünlü oyuncu Penn Badgley, ziyaret ettiği dünyanın en önemli kültür ve tarih miraslarından Ayasofya'ya hayran kaldı. Oyuncuyu Ayasofya'da gezdiren tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç, "Badgley özellikle Ayasofya'ya hayran kaldı. Birçok video çekti. Bir daha geldiğinde de Göbeklitepe'yi görmek istediğini söyledi" dedi.

Haber Merkezi DHA
Seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç, Penn Badgley'e Ayasofya'yı gezdirdi.
Seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç, Penn Badgley'e Ayasofya'yı gezdirdi.

Sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen yapılarından biri olan Ayasofya'ya, her ülkeden ziyaretçi büyük ilgi gösterirken, ABD'li ünlü oyuncu Penn Badgley de 12 yılda 31 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Ayasofya'yı dün gezdi.

Ayasofya'dan etkilenen Penn Badgley, bol bol burada fotoğraf ve video çekti.

Bir ödül töreni için Türkiye'de olan ünlü oyuncuyu Ayasofya'da tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç gezdirdi.

ABD’li ünlü oyuncu Penn Badgley, ziyaret ettiği dünyanın en önemli kültür ve tarih miraslarından Ayasofya'ya hayran kaldı.

Ayasofya’ya 12 yılda 31 milyon ziyaretçi
GÜNDEM
Ayasofya’ya 12 yılda 31 milyon ziyaretçi

Göbeklitepe'yi de görmek istiyor

Ünlü oyuncunun özellikle dinler tarihi ile ilgilendiğini belirten Tonguç, "Penn Badgley, Sultanahmet Meydanı, Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı'nı gezdi. Oyuncu, Süleymaniye, Fatih, Selimiye Camilerini de ziyaret etti. Özellikle ziyaret ettiği Ayasofya'dan çok etkilendi. Bol bol burada fotoğraf ve video çekti. Türkiye ile ilgili çok sohbet ettik. Kendisi bir daha gelişte Göbeklitepe'yi görmek istediğini söyledi. Türk yemeklerini de çok sevdi" diye konuştu.

ABD’li ünlü oyuncu Penn Badgley, ziyaret ettiği dünyanın en önemli kültür ve tarih miraslarından Ayasofya'ya hayran kaldı.

Göbeklitepe resmen açıldı
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Göbeklitepe resmen açıldı
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