Aç kurtlar şehir merkezine indi

Bu durumun son örneklerinden biri Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. Son günlerde bölgede görüldüğü belirtilen kurtlar, bu kez İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında ortaya çıktı. Yiyecek aradıkları anlaşılan iki kurt, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.