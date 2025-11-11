Yeni Şafak
Aç kurtlar şehir merkezine indi

08:4011/11/2025, Salı
AA
Kars'ta kurtlar şehir merkezine indi.
Kars'ta kurtlar şehir merkezine indi.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü Kars'ta, çetin kış şartları yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.

Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları, zaman zaman yerleşim yerlerine kadar inmek zorunda kalıyor.


AÇ KURTLAR YİYECEK ARAYIŞINDA

Bu durumun son örneklerinden biri Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. Son günlerde bölgede görüldüğü belirtilen kurtlar, bu kez İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında ortaya çıktı. Yiyecek aradıkları anlaşılan iki kurt, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.


VATANDAŞLARI GÖRÜNCE UZAKLAŞTILAR

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüde, binaların ve park halindeki araçların arasında gezinen kurtların bir süre yiyecek aradığı görülüyor. O anlarda kendilerini izleyen vatandaşları fark eden kurtlar, hızla bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

