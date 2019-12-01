Afgan mutfağı evlere geliyor

Uzun yıllar savaşın gölgesinde kaldı Afganistan. Onu önce Rus, sonra Amerika öncülüğünde koalisyona karşı savaşan bir ülke olarak gördük haber bültenlerinde. Bulunduğu yer itibariyle bereketli topraklara sahip olsa da uzun zamandır tarım çok ta kolay yapılamıyor. Şu günlerde savaşçılarıyla ünlü Afgan topraklarında barış görüşmeleri sürüyor. Biz de Afganistan’ın güler yüzünü daha çok görmek istiyoruz.

Buna mutfaktan bahsederek başlamak ta bence iyi bir fikir. Afgan Mutfağı daha çok hayvancılık yapıldığı için süt ve süt ürünleri, hayvansal yağlar etkisindedir. Pirinç, buğday ve mısır ekilir. Pilavlar ve pideler Afgan Mutfağı’nda önemli yer tutar. Savaşın etkisiyle de kendi içinde kapalı kaldığından, diğer kültürlerin etkisinden kısmen korunmuştur.

Türkiye’de, özellikle büyük şehirlerde Afgan yemeklerini Türk damak tadına uygun pişiren restoranlar var. Fakat meraklıları için bir kaç tarif paylaşalım istiyorum. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

AFGAN USULÜ IZGARA KUZU

MALZEMELER

l 1 kg kuzu kuşbaşı l Bir baş kuru soğan l 2 diş sarımsak l Bir tatlı kaşığı zerdeçal l Bir çay kaşığı zencefil l Bir çay kaşığı karabiber l Bir çay kaşığı kişniş l Bir çay kaşığı tuz l 3 yemek kaşığı yoğurt l Bir çay kaşığı salça l Bir fincan zeytinyağı

YAPILIŞI

Kuru soğanı rendeleyelim. Sarımsakları ezelim. Bütün malzemeyi iyice karıştıralım. Eti bu karışıma ilave edip 24 saat buzdolabında dinlendirelim. Daha sonra ızgarada pişirelim. Afiyet olsun.

AFGAN USULÜ TAVUK

MALZEMELER

l Bir bütün tavuk l 2 kahve fincanı sıvı yağ l Bir su bardağı un l Bir su bardağı tavuk suyu l 2 su bardağı süzme yoğurt l 2 baş kuru soğan l 4 diş sarımsak l 40 gram taze zencefil l Bir çay kaşığı tuz l 2 yemek kaşığı zerdeçal l Bir çubuk tarçın l Bir çay kaşığı kakule l Bir yemek kaşığı toz kişniş

YAPILIŞI

Tavuğu kemiğinden ayıralım ve parçalayalım. Una bulayıp fazla unu silkeleyelim. Toprak kapta yağın yarısını kızdırıp tavukları kızartalım. Soğanı, sarımsakları ve zencefili ince ince doğrayalım. Kalan yağ ile soğan, sarımsak ve zencefili kavuralım. Üzerine zerdeçal, kakule, kişniş ve tarçını ekleyelim. Tavuk suyunu ilave edelim. Kaynayınca bu karışımı toprak kaptaki tavuğun üzerine döküp bir çay bardağı tavuk suyu daha ilave edelim. 15 dakika kısık ateşte kaynatalım. Yoğurdu ilave ederek servise alalım. Afiyet olsun.

BOLANI