Afrika’da bayram sevinci

Bayram sevinci bütün İslam alemini kapladı. Orta Asya’dan Afrika’ya tek yürek olan Müslümanlar salgın nedeniyle kısıtlanan hayat şartlarına rağmen bayramı gerektiği gibi yaşamak için çabalıyor. Her yıl onlarca kurumdan binlerce gönüllüyü ağırlayan Kara Kıta, bu yılki uçuş yasakları nedeniyle farklı bir bayram geçiriyor. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı adına Afrika’da bulunan Yunus Emre Akyol ile oradaki bayram günlerini, salgını ve yardım faaliyetlerini konuştuk. Üniversite yıllarında başladığı Hüdayi Vakfı ve Genç Gönüllüler çalışmalarında birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alan Yunus Emre Akyol, son beş yıldır Afrika’daki yardım faaliyetleri gerçekleştiriyor. Sadece yiyecek değil, Afrika’daki Müslümanlar’ın kitap, su kuyusu, kıyafet, sağlık malzemesi, cami, eğitim gibi birçok yardıma ihtiyacı olduğunu öğreniyoruz. Akyol, özellikle Müslüman ülkelerde fakirleşmenin hızlandığını ve salgın günlerinde zor şartların çoğaldığını söylüyor.

COŞKU KALABALIKTA YAŞANIYOR

Afrika’da neler yapıyorsunuz? Beş yılda neler değişti?

Lagos’ta başladığımız yayıncılık faaliyetlerine Erkam Yayınları ile devam ettik. Daha sonra Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’nın ortak kuruluşu Darül Erkam Derneği olarak hem yayıncılık hem de vakıf çalışmalarını sürdürdük. Şu an ise Nijerya’nın Abuja kentinde yaşıyorum. Buradaki ihtiyaç sahiplerinin İslamî materyallere ulaşmasına yardım ediyoruz. Geçen beş yılda dünyayla birlikte burada da bir değişim söz konusu. Bu değişimi yakından takip etmekteyiz. Ancak Nijerya, Afrika’nın en kalabalık ülkesi. Böyle olunca ihtiyaçlar artıyor. Nüfus ve ihtiyaçların artması, coğrafi şartlarla birleştiğinde özellikle Müslüman bölgelerde fakirleşmenin hızla arttığını söyleyebiliriz. Dışa bağımlı bir ülke olması, kaynaklarını verimli kullanamaması da bunun sebeplerinden.

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Halkın bayram sevincini sizden dinlemek isteriz?

Halk bayramları umutla bekliyor, sevinçle karşılıyor. İmkanları en az olanlar bile birkaç gün öncesinden hazırlık yapıyor. En güzel kıyafetlerini giyerek coşkuyla bayram namazına gidiyorlar. Herkes imkanı nispetinde yapıyor. Namazları kılmak ve bayramlaşmak için özel meydanlar hazırlanıyor. Bu sayede kalabalık olarak bayram coşkusu yaşanabiliyor.

KURBAN KESMEK HACCA GİTMEK GİBİ

Önümüzde Kurban Bayramı var. Bugünkü ruh ve hazırlıklar hakkında bilgi verebilir misiniz?

Biz hazırlıklarımıza aylar öncesinden başlıyoruz. Çevre köylerden hayvanlara bakıp seçim yapıyoruz, kesim alanı buluyoruz. Daha sonra ihtiyaç sahiplerini belirliyoruz. Kurban Bayramı, özellikle Afrika’da farklı bir hayra sebep oluyor. Çünkü buradaki çoğu insanın kurban kesebilecek durumu yok. Yedi yıldır kurban eti yemeyen babası için et isteyen kardeşlerimiz oldu. Nasıl bizde Hac ibadetini yapmış kişilere ayrı bir saygı gösterilirse burada da kurban ibadeti öyle ayrı bir anlam ifade ediyor. Sıradan bir et gibi değil de Allah rızası için vacip olan eti yemek gibi görüp kıymetli buluyorlar. Biz de elimizden geldiğince kurban etinden ikram etmeye çalışıyoruz.

Buradaki diğer faaliyetleriniz neler?

Aziz Mahmud Hüdayi ve Darül Erkam olarak ilkokul açtık. Cami, mescid yapıyoruz, su kuyusu açıyoruz, eğitim faaliyetleri devam ediyor, ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtımı yapıyoruz, adak kurban dağıtımı yapıyoruz, fitre ve zekatları dağıtıyoruz, okullara ve İslamî kurumlara kitapları ücretsiz olarak temin ediyoruz. İhtiyaç olan bölgelerden talep olduğunda sağlık malzemesi ve ilaç temini de sağlıyoruz. Ayrıca bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurban organizasyonu için gözlemci gelemedi. Malum uçuşlar yasaklandı. Onlar adına biz ilgileniyoruz. Bu günleri bir şekilde aşacağız. Faaliyetlerimizi video ile kayıt altına alıp paylaşıyoruz.

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Salgın günleri devam ediyor. Siz karantinada neler yaptınız?

Çevremizde önlem aldık. El ilanları dağıttık, temizlik malzemesi dağıtımı yapıyoruz. İşsiz kalan insanlara gıda yardımı yaptık. Nijerya’nın farklı bölgelerinde yaraları sarmaya, ihtiyaç sahiplerini bulmaya devam ediyoruz.

Ramazan buruk geçti

Afrika’da Ramazan ayı nasıl geçti?

Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı vardı. Bayram namazı kılınamadı. Ancak biz son haftalarda da olsa insanların ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştık. Ramazan daha zorlu ve buruk geçti. Hüzünlü geçen bu günlerde, imkanlar nispetinde elimizden geleni yaptık.