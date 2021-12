​Afrikalı kız kardeşler İstanbul’da ağırlandı ​

Geçtiğimiz hafta Emine Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul’da bulunan Afrikalı devlet başkanlarının eşleriyle Tophane-i Amire’de düzenlenen programda bir araya geldi. Yemekte, “Afrika’yla olan kadim dostluğumuz, karşılıklı çabamız sayesinde tarih sayfalarında bir bahis olarak kalmadı.

Tarihe kök salmış dostluğumuzu engin bir vefa denizine çevirdik” diyen Emine Erdoğan’ın Afrika gezilerini anlattığı Afrika Seyahatlerim kitabı ise bu yemek davetinin ilgi odağıydı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından aldıkları bursla Türkiye’de eğitim gören Afrikalı öğrenciler, programın açılışında müzik dinletisi sundu. Programa, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo’nun eşi Saynab Abdi Moallim, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio’nun eşi Fatima Maada Bio, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali Assoumani’nin eşi Ambari Azali ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow’un eşi Fatoumatta Bah-Barrow katıldı.

Afrika Seyahatlerim

Ayrıca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun eşi Hülya Çavuşoğlu’nun yanı Afrikalı bakanlar, Türkiye’nin Afrika ülkelerinde görev yapan kadın büyükelçileri ile Afrikalı büyükelçilerin eşleri, siyasetçiler, akademisyenler ve STK temsilcileri ile öğrenciler de programda yer aldı. Gelen misafirler Emine Erdoğan’ın Afrika gezilerini anlattığı ve geçtiğimiz Ekim ayında okurla buluşan Afrika Seyahatlerim kitabını imzalattı.

AFRİKA AÇILIMI

Türkiye’nin 2005’teki Afrika açılımından sonra kıtaya sık sık ziyaretler yaptıklarını, kuzeyden güneye, doğudan batıya, pusulanın her yönüne seyahat ettiklerini hatırlatan Emine Erdoğan’ın bu ziyaretlerinden sadece bir değil aslında tam üç farklı konuda Afrika kitabı hazırlandı. İlk kitap Afrika yemeklerini anlatırken, ikinci kitap Afrika kıtasındaki Atasözlerini ele alan bir başka çalışma. Aynı zamanda 2016 yılından bu yana Ankara’da Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi hizmet veriyor. Buradaki kültür evi de yine Emine Erdoğan’ın bir Afrika gezisinde yerel halkın ürettiği ürünleri geniş pazarlara ulaştırmak fikrinden yola çıkılarak kuruldu. Ayrıca her yıl Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi’nde 25 Mayıs Afrika Günü olarak kutlanmaya devam ediyor.

Yemekte konuklara Afrika Seyahatlerim adlı kitabının yazılış sürecini anlatan Erdoğan, her Afrika ülkesine yapılacak ziyaret öncesinde büyük bir heyecan duyduğunu belirtti ve şöyle dedi: “Ortaya çıkan bu kitap, sizin bana sunduklarınızın ruhumdaki yankılarından oluştu.” Yemeğe katılan konuklar ise bu ziyaretten oldukça memnun ayrıldılar. Duygularını şöyle dile getirdiler:

Fatima Madaa Bio

TAVSİYE İÇİN ERDOĞAN’IN KAPISINI ÇALARIM

Fatima Madaa Bio (Sierra LeoneFirst Lady’si): Hanımefendi’yi son iki yıldır tanıyorum ve benim için bir akıl hocası gibi. Bir şey yapacağım zaman tavsiye için ona ulaşıyorum. Her zaman bana olumlu tavsiyeler verdi ve aktivitelerimde olumlu bir rol model oldu. Hanımefendi uzun zamandır bu makamda ve biliyorum ki, bizi nasıl yönlendireceğini biliyor. Ama son iki yıldır fark ettiğim bir şey de onun, Afrikalı First Lady’leri yakınlaştırmaya olan azmi; kendisine ulaşmamıza izin vermesi, bize kendi yanında alan açması ve ondan öğrenmemizi sağlaması… Kendisinde takdir etme yetisi var ve bizi de takdir etmek istiyor. Bu güzel bir şey ve iyi bir liderlik. Kendisini bir Afrikalı değil ama Afrikalı First Lady’lerle birlikte olmak ve çalışmak istemesi büyük bir liderlik örneği.

Fatoumata Bah-Barrow (Gambiya First Lady’si)

TÜRKİYE AFRİKA KITASINI SEVİYOR

Fatoumata Bah-Barrow (Gambiya First Lady’si): Eğer insanlar size yaklaşıyorsa sizi seviyorlar demektir. Sevmiyorlarsa size yaklaşmazlar. Türkiye Afrika kıtasını seviyor, bu nedenle tüm kıtanın yanında. Bu girişimi takdir ediyoruz. Hanımefendi Afrika kültüründe bir “Şampiyon”. Bugün Afrika Evi’ni ziyaret ettik ve gördüğümüz şey, bizim evimizdekiyle aynıydı. Bunun için kendisini takdir ediyoruz. Bazılarımız kendi kültürünü terk etti ama Hanımefendi bize kültür konusunu düşünmemiz için önderlik etti. Çünkü kültür her şeydir. Kültürü olmayan bir insanın tarihi de yoktur.

Gaelle Mediem

YAKINDA EL ELE YÜRÜYECEĞİZ

Gaelle Mediem (Liberya First Lady Temsilcisi): Liberya biliyorsunuz ki savaşlarla mücadele ediyor ve yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. O nedenle çok fazla zorluk yaşıyoruz. Özelikle de kadınlar ve çocuklar… Türkiye›nin First Lady’si de bunlarla mücadele ediyor. Yakın gelecekte de Liberyalıların hayatını iyileştirmek için umarım el ele yürüyeceğiz. Bizim çok fazla yardıma ihtiyacımız var ve Hanımefendi’nin bize yardım çağrısını gerçekten takdir ediyoruz. Biz yardım için ona ulaşmadan kendisi bize ulaştı. Hanımefendi çok etkileyici bir kişi. Onun Afrika’daki deneyimlerini okumak, duymak ve öğrenmek için can atıyorum. Afrikalı olmayan biri olarak, onun bakış açısını bilmek istiyorum, acaba neden Afrika’ya bu kadar yatırım yapıyor? Bu herkesin kendine sorması gereken bir soru ve ilgisi için ona çok teşekkür ediyoruz.

Mariatou Kone

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SORUNUNU BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ

Mariatou Kone (Fildişi Sahili Milli Eğitim, Okuma Yazma Bakanı): Fildişi Sahili ve Türkiye arasında ticari ilişkilerimiz var; çok harika bir diplomatik ilişkimiz var ve benim temsil ettiğim eğitim konusunda da Marif Vakfı’yla aynı şekilde harika ilişkilerimiz var. Çünkü Türkiye Fildişi Sahili’yle çok ilgileniyor. Bizim kaliteli eğitim konusunda atılım yapmamız için, Fildişi Sahilli çocuklar için çalışıyor. Türkiye’yle eğitim konusundaki bu iş birliği sadece Fildişi Sahili için değil, birçok Afrika ülkesi için çok çok çok iyi. Ayrıca Türkiye, sağlık turizmi açısından halkımızca gittikçe daha fazla ziyaret edilen bir ülke. Bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. İklim Paneli’nde de görev aldım ve gördüm ki Hanımefendi iklim değişikliği konusunu oldukça ciddiye alıyor. Özellikle Afrika için iklim değişikliği önemli bir sorun teşkil ediyor. Ama Türkiye ve Afrika bu konuda yapıcı bir ortaklık içinde, bu “kazan kazan” durumunda bir ortaklık. Ve bu sayede Afrika’daki iklim değişikliği sorununu çözeceğimizi umut ediyorum.

Josefa Leonel Sacko

KIZKARDEŞLERİ TOPLADI

Josefa Leonel Sacko (Angola Elçisi – Afrika Birliği Komisyonu Kırsal Ekonomi ve Tarım Komiseri): Türkiye Cumhuriyeti Liderinin eşi Hanımefendi’nin, farklı taraflardaki tüm kız kardeşleri bir araya toplaması çok iyi bir yaklaşım. Biliyorsunuz, Afrika dünya emisyon değerlerinin sadece yüzde 4’üne katkıda bulunuyor ve bizim çok fazla sorunumuz var. İklim değişikliğine karşı çok daha zayıfız.

Bu yüzden Türkiye gibi büyük bir ülkenin yanımızda olması ve bizim First Lady’lerimizi bu konuda çalışmak üzere bir araya getirmesi önemli. Özellikle atık sorunu... Atık yönetimi ve plastik atıklar Afrika’da büyük bir sorun. Ve Hanımefendi bu konuda harika bir iş çıkarıyor.

Nisreen Elsaim

HAYATTA KALMAK İÇİN İŞBİRLİĞİ ŞART

Nisreen Elsaim (Sudan-Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği İklim Değişikliği Gençlik Danışmanı): Öncelikle ülkeler arası iş birliği çok önemli. En önemli şey ise daha gelişmiş ülkelerden bilgi almak. Bu nedenle Hanımefendi›nin girişimi çok kıymetli. İkincisi de benim üzerine çalıştığım iklim değişikliği konusu... Bu küresel bir sorun. Türkiye›yi etkiliyor ve farklı şekillerde Afrika›yı da etkiliyor. İş birliği, bu problem karşısında hayatta kalmak için tek yol. Hanımefendi’nin girişimi çok iyi ve dünyadaki diğer First Lady’lerden de bu tarz girişimler görmek istiyoruz. Bazen masada bize yer verilmiyor, bazen sözümüz dinlenmiyor. Bu nedenle yanımızda bizim sorunlarımız hakkında konuşan güçlü birinin olması bizim için çok önemli.

Tuba Nur Sönmez

KADINLARA VE ÇOCUKLARA DESTEK VERİLİYOR

Tuba Nur Sönmez - Cumhurbaşkanlığı Danışmanı: Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi Afrika ile yıllardır çok yakından ilgileniyor. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın Afrika ziyaretlerine her zaman eşlik ettiği için oralarda edindiği tecrübelerden, oralarda karşılaştığı manzaralardan çok etkilenip, bu ülkelerin bilhassa kadınlarına ve çocuklarına destek olmak için çeşitli vesileler arıyor ve bunun süreklilik kazanması için de bir projeyi himaye etti, Sayın Hanımefendi: ‘Afrika Kültür Evi ve El Sanatları Pazarı’ projesi. Her zamankinden daha çok dayanışmaya ve iş birliğine ihtiyacımız var ve ben inanıyorum ki Hanımefendi’nin bu konudaki duyarlılığı, bir anne hassasiyeti ile o kalbinin duyarlılığını açtığı bu proje bütün kıtaya örnek olacaktır.

Ve bütün dünya liderlerine örnek olacaktır.

