HayatAfrin türküsü için ilk adım atıldı
AKTÜEL

Afrin türküsü için ilk adım atıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, çok sayıda sanatçının Afrin'de devam eden Zeytin dalı Harekatı için yapılan türkü çalışmasına katıldığını belirterek şarkının ve klibin en kısa zamanda hazırlanacağını açıkladı.

Haber MerkeziYeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bir grup sanatçı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bir grup sanatçı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün bestekarlara seslenmiş ve Fırat Kalkanı, Afrin için bir marş yazılmasını istemişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada bu konuda ilk adımın atıldığını belirtti.

Aralarında Orhan Gencebay, Yavuz Bingöl, Sibel Can gibi isimlerin de bulunduğu sanatçıların çok güzel bir Afrin türküsü üzerinde çalıştığını duyuran Kalın, "Hazırlıklar devam ediyor. Bitince hem türkü hem klibi çok güzel olacak. Orada mücadele eden askerlerimiz çok daha fazlasını hak ediyor." ifadelerini kullandı.

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