Ağına takılan balık cüssesiyle şoke etti: Tam 8,5 kilogram ağırlığında

Balığın kilosu 800 liradan satışa sunulacak.
Balıkçı Cumhur Ünlü, tezgahta satışa sunduğu kalkan balığının amatör bir balıkçı tarafından Karadeniz'de yakalandığını söyledi.
Balıkçı da şaşkına döndü
Balığın ağırlığının 8,5 kilogram olduğunu belirten Ünlü, "Sinop'ta bu ağırlıktaki kalkan balığı amatör balıkçının ağlarına sürpriz şekilde takıldı. Biz de satışa sunduk." dedi.
Kilosu 800 liradan satılacak
Ünlü, kilosunu 800 liradan satışa sundukları balığı bütün olarak yaklaşık 7 bin liradan satacaklarını belirtti.