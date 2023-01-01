Ağına takılan balık cüssesiyle şoke etti: Tam 8,5 kilogram ağırlığında

Portekiz kıyılarında fotoğrafçı Miguel Pereira 'Güneş Balığı' olarak bilinen dev bir balık görüntüledi. İlginç şekliyle eşine az rastlanır bir tür olan bu balık denizanasıyla besleniyor ve kendisine masaj yapılmasından hoşlanıyor. Bu dev deniz canlısı açık denizlerdeki yaşamın sırlarına dair ipuçları veriyor.