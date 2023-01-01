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Hayat

Ağına takılan balık cüssesiyle şoke etti: Tam 8,5 kilogram ağırlığında

Sinop'ta amatör balıkçının ağına takılan 8,5 kilo ağırlığındaki kalkan balığı tezgahta kilosu 800 liradan satışa sunuldu.

17:41 . 18/09/2023 Pazartesi
AA
Balığın kilosu 800 liradan satışa sunulacak.

Balığın kilosu 800 liradan satışa sunulacak.

Balıkçı Cumhur Ünlü, tezgahta satışa sunduğu kalkan balığının amatör bir balıkçı tarafından Karadeniz'de yakalandığını söyledi.

Balıkçı da şaşkına döndü

Balığın ağırlığının 8,5 kilogram olduğunu belirten Ünlü, "Sinop'ta bu ağırlıktaki kalkan balığı amatör balıkçının ağlarına sürpriz şekilde takıldı. Biz de satışa sunduk." dedi.

Kilosu 800 liradan satılacak

Ünlü, kilosunu 800 liradan satışa sundukları balığı bütün olarak yaklaşık 7 bin liradan satacaklarını belirtti.



#Sinop
#Cumhur Ünlü
#kalkan
24 dakika önce
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