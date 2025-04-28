Ağızdaki bakteriler vücudu vuruyor

Ağızdaki bakteriler kan yoluyla tüm vücuda yayılabiliyor. Bu durumun birçok organda sağlık sorunlarına yol açtığını belirten Diş hekimi Can Aydoğan, “Diş sağlığı ile kalp sağlığı arasında doğrudan bir ilişki var. Kalp sağlığını etkileyen enfeksiyonların ortak sebeplerinden birisi ortak bir bakteri. Bu da şu anlama geliyor, bu bakteri eğer ağızda enfeksiyon yaratıyorsa ve kan yoluyla vücudumuza giriyorsa bu bakterinin tutunacağı ve zarar vereceği ilk yer kalbimiz oluyor. Eğer periodontal bir hastalık bir diş hekimi tarafından tedavi edilmiyorsa her zaman kalp problemlerinde büyük bir risk taşıyor” diye konuştu. Dişlerin düzenli fırçalanmasını tavsiye eden Aydoğan, “Diş etlerinde kanama, kırmızı yapı, diş eti çekilmesi varsa veya yemek yediği zaman bir hassasiyet, ağrı oluyorsa mutlaka en kısa zamanda diş hekimine başvurması gerekiyor” diye konuştu.