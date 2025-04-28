Çocuğunuz skolyoz mu?

Ağır okul çantaları, uzun saatler bilgisayar veya tablet başında oturmak ve yanlış duruş alışkanlıkları, çocukların omurga sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Çocukluk döneminde kazanılan bu kötü alışkanlıkların ilerleyen yaşlarda skolyoz, kifoz, lordoz gibi omurga hastalıklarına ve sırt-bel ağrılarına yol açabileceğini belirten Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Celaleddin Bildik, “Özellikle sinsi ilerleyen skolyoz, çocuklarda en sık rastlanan omurga problemi olarak öne çıkıyor.

Omuzlarda ve kalçada asimetri, bacak boyu farkı ve leğen kemiğinde dengesizlik, leğen kemiğinde ve bel bölgesinde dengesizlik veya eğrilik, sırt ve bel ağrısı, çocuğun sürekli eğik durması veya duruş bozukluğu görüldüğünde ailelerin vakit kaybetmeden bir uzmana başvurması gerekiyor” dedi.





DOĞRU OTURUŞ NASIL OLMALI?

Çalışma masası ve sandalyenin çocuğun boyuna uygun olması gerektiğini söyleyen Bildik, “Masanın dirsek hizasında konumlaması gerekiyor. Bilgisayar veya tablet ekranı göz hizasında olmalı, başın öne eğilmesini önlemek için yükseltici kullanılmalı. Bilgisayar ve tablet kullanımı günde en fazla 2 saat olmalıdır. Her 30-40 dakikada bir ayağa kalkarak esneme ve germe hareketleri yapılmalı. Sırt, sandalyenin arkalığına tam olarak yaslanmalı, omuzlar geride ve rahat olmalı. Dizler 90-100 derece açıda olmalı ve ayaklar yere düz şekilde temas etmeli. Ayakların havada kalıyorsa destekleyici bir basamak kullanılmalı” şeklinde konuştu.





YÜZME VE PİLATES

Düzenli fiziksel aktivitenin omurga esnekliği ve dayanıklılığına olumlu katkı sunduğunu vurgulayan Bildik, “Omurgayı destekleyen yüzme özellikle 4 yaş ve üzeri çocuklar için uygun. Pilates ve yoga, 6 yaş çocukların denge ve duruş kaslarını güçlendiriyor. 5 yaş grubu için bale ve dans, postürü düzeltip esnekliği artırırken, jimnastik ise 4 yaş üzeri çocuklarda omurga gelişimini destekliyor. Çocuklar bu sporları haftada 2-3 gün, 30-45 dakika süreyle yapabilir” değerlendirmesi yaptı.





AMELİYAT NE ZAMAN YAPILABİLİR?

Omurga eğriliği 20-40 derece arasındaysa, korse tedavisi önerildiğini ifade eden Bildik, “Korse, omurganın daha fazla eğrilmesini engellemek ve çocuğun gelişimini desteklemek için kullanılıyor. Ancak korsenin etkili olabilmesi için doktorun önerdiği süre boyunca düzenli takılması şart. Daha düşük eğrilikleri de önemsemek gerekir. Fizik tedavi protokolleri ile eğriliğin kontrol edilmesi önemli” değerlendirmesi yaptı. Bildik, omurga eğriliği 40-50 dereceyi aşarsa ve düşük eğrilikler hızla büyürse ameliyat seçeneğinin düşünülebileceğini ifade etti.





DENGESİZ YÜK BİNİYOR

Omurga sağlığını korumak için çocuklara ergonomik oturma düzeni sağlamak, çanta kullanımını doğru şekilde öğretmek ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak gerektiğini vurgulayan Bildik, “Ağır sırt çantaları doğrudan skolyoza sebep olmasa da omurgaya dengesiz yük bindirerek duruş bozukluklarına ve sırt ağrılarına yol açabiliyor. Çocukların çantalarının ağırlığının vücut ağırlıklarının yüzde 10’unu geçmemesi, çantanın her iki omuzda dengeli taşınması ve ekran başında geçirilen sürenin sınırlandırılması gerekiyor” şeklinde konuştu. Bildik, skolyozun ilerlemesini önlemek için erken teşhisin önemine dikkat çekti.



