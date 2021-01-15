Ahir zamanda çocuk yetiştirmek

ŞEYMA ÜSTÜN

Çocuklarını sürekli “daha iyi” yetiştirme yarışında olan aileler çoktur. Kimisi İslami duyarlılıkla yapar bunu ve evladını dinden soğutur, kimisi de onu bir proje olarak görüp çocuğun bir anını dahi boş geçiremez; sürekli etkinlikler üretir. Hiçbir şey yapamazsa da çocuğunu sosyal medyada paylaşma hakkını görür kendinde anne-baba. Bir boşluğu doldurmak, çocuğunun gözlerine bakmak bu sebeplerden çoğu zaman ihmal edilir. Öyle ki günümüzde çocuklar daha anne karnındayken türlü etkinliklere maruz kalıp anlamsız isimlerle adlandırılabiliyor. Dış çevreye varamadan, henüz çekirdek ailede başlayan “çocuk hakları” mevzusu çok tartışmalı bir haldedir hülasa. Bunların hiçbiri kınanıp küçümsenemez, ancak bizlere İslami itidalin ahir zamandaki önemini gösterir.

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Orta yolun en büyük temsilcisi olan Allah Resulü (s.a.v)’nün aktardığı İslam öğretisi ve O’nun tüm insanlığı ve kâinatı kuşatan nuru yüzyıllardır rotamızı belirleyen en önemli ölçüt. O’nu ve O’nun (s.a.v.) anlattığı sözleri aktarmadaki temel gaye ise insanın hakikatindeki o Muhammedî nefesi keşfetmesi değil midir? Yani yetimlerin babasını; düşkünlerin gözyaşlarını silen, her daim ümit veren itidalin ve kemâlâtın yegâne sahibi hâtem’ül enbiya Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’yı anlayabilmektir asıl maksat. O’nu (s.a.v.) hayatlarına tatbik etmeye çalışanlar, evlatlarını da bu yönde yetiştirmeye niyet edenler hüsrana uğramayacak kadar güvendedir. Nitekim hayatının hiçbir döneminde çocukları incitmeyen Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in çocuğa bakışı onlara saygıdan ve sevgiden kusur etmeyen bir merhamet düsturu üzerinedir.

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YAZARLAR ANLATIYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 yılında yayımladığı Peygamberimiz ve Çocuk kitabı ise İslami hassasiyet ile çocuk yetiştirme gayretinde olan ebeveynlere gerek uyarı gerekse yol gösterir nitelikte bir derlemedir. Prof. Dr. Ali Erbaş, Dr. Burhan İşliyen, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, şair ve yazar Mevlâna İdris’in de aralarında bulunduğu seçkin on üç yazarın kaleminden, Resulüllah (s.a.v.)’ın çocuğa verdiği önemi ve bu anlamda çağımız ebeveyninin sorumluluklarını da çağları aşan çocuk hakları çerçevesinde hatırlatmaktadır.

Bu kitap temelde, evladı anne ve babaya verilmiş bir emanet olarak ifade eden İslam bilincinin, bugünün dünyasında nasıl sevgi ve merhamet merkezli iletişim ile yoğurulabileceğini düşünme imkânı sunuyor. Farklı yazarların sesinden temelde, sözü ve davranışı tutarlı, çocuğu ile oyun oynayabilen ama bunu da dengeli yapan, helal lokma hassasiyeti olan ebeveynlerin ne kadar önemli olduğu da görülebiliyor. Özetle, bu kitap vesilesi ile günümüzde teknoloji yerlisi olan çocuğu yetiştirmenin, ehl-i sünnet çerçevesindeki ip uçlarını bulup yorumlayabildiğimiz için oldukça önemli diyebiliriz.