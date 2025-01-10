Aile hekimliklerinde mesai dışı muayene

Sertifikası olan aile hekimleri akupunktur ve fitoterapi gibi hizmetleri yapabilecek. Aile hekimliği hizmetleri, acil haller hariç, haftada 40 saatten az olmamak kaydıyla Bakanlıkça belirlenen kıstaslar çerçevesinde ilgili aile hekiminin talebi ve o yerin sağlık idaresince onaylanan çalışma saatleri içinde yerine getirilecek. Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı 20 lira olacak. Aile hekimleri mesai dışı muayene yaparak ek gelir sağlayabilecek. İmalat sektöründeki iş yerlerine yönelik malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası priminden sağlanacak 5 puanlık indirim, 31 Aralık 2026'ya kadar devam edecek. Özel sektör işverenlerinin SGK'ya ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi indirimi 4 puan olarak uygulanacak.