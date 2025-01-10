Aile hekimliklerinde mesai dışı muayene

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen sosyal sigortalar torba yasası ile bir dizi düzenleme yapıldı. Sigorta girişi 31 Aralık 2008'den önce başlayan engelliler, erken emeklilik hakkı kazandı. Böylece yüzde 40 ila yüzde 59 arasında engellilik raporu olan sigortalılar erken emekli olabilecek.
AİLE HEKİMLİĞİNDE AKUPUNKTUR
Sertifikası olan aile hekimleri akupunktur ve fitoterapi gibi hizmetleri yapabilecek. Aile hekimliği hizmetleri, acil haller hariç, haftada 40 saatten az olmamak kaydıyla Bakanlıkça belirlenen kıstaslar çerçevesinde ilgili aile hekiminin talebi ve o yerin sağlık idaresince onaylanan çalışma saatleri içinde yerine getirilecek. Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı 20 lira olacak. Aile hekimleri mesai dışı muayene yaparak ek gelir sağlayabilecek. İmalat sektöründeki iş yerlerine yönelik malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası priminden sağlanacak 5 puanlık indirim, 31 Aralık 2026'ya kadar devam edecek. Özel sektör işverenlerinin SGK'ya ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi indirimi 4 puan olarak uygulanacak.