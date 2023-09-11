Ailecek camilere koştuk

Türkiye genelindeki 173 camide Cihannüma Derneği, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Memur-Sen, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve YediHilal Derneği öncülüğünde organize edilen “Gençler ve Aileler Sabah Namazında Buluşuyor” programı düzenlendi. Programın İstanbul’daki adreslerinden biri Fatih Camii’ydi. Fatih Camii’nde bir araya gelen gençler ve aileler, namazın ardından dualar etti.

HZ. LOKMAN’I ÖRNEK ALSINLAR

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde tarihi Orhan Gazi Camii’nde aynı program kapsamında sabah namazı kıldırdıktan sonra cemaate vaaz verdi. Kur’an-ı Kerim’de 25 peygamberin hayatı, kıssaları ve toplumlarının anlatıldığını aktaran Erbaş, namazın birinci rekatında okuduğu Lokman Suresi’nde geçen ayetler hakkında bilgiler paylaştı. Lokman Aleyhisselam’ın çocuklarına olan nasihat ve davranışlarını, Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de örnek olarak bütün insanlığa tanıttığını anlatan Erbaş, “Çocuklarına olan hitabında nezaket, kibarlık, sevgi ve muhabbet var. ‘Sakın Allah’a şirk koşma’ diye başlıyor. Çocuklarımıza da ilk öğretmemiz gereken şey bu. İnşallah yarın 1 milyon 200 bin öğretmenimiz 19 milyona yakın öğrencisiyle eğitim öğretime başlayacak. Öğrencilerine hitap ederken Lokman Aleyhisselam’ı örnek alsınlar” diye konuştu.

ÇOCUKLARIMIZ SİZİN EVLATLARINIZ

Erbaş, dünyada 143 ülkenin nüfuslarının Türkiye’nin öğrenci sayısının altında olduğuna işaret ederek, “Üniversiteyle birlikte 27 milyon öğrencimiz var. Bu ne büyük zenginliktir? Değerli öğretmenlerimize buradan sesleniyorum: Çocuklarımız sizin evlatlarınızdır. Kendi evlatlarınızı Allah için, Peygamber için, vatan, millet için en iyi nasıl yetiştirmek istiyorsanız, öğrencilerinizi de öyle yetiştiriniz. Onlar size emanet” dedi.















