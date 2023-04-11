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Hayat

Ailesiyle birlikte İstanbul'a gelmişti: DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge hayatını kaybetti

Ailesiyle birlikte alışveriş yapmak için İstanbul Merter’e gelen DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge hayatını kaybetti. Aracı içerisinde cansız bedeni bulunan ve kalp krizi geçirdiği öne sürülen Özbilge'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ahmet Murat Özbilge'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

17:32 . 11/04/2023 Salı
DHA
DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge

DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge

DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge, aracının içinde ölü bulundu.

Bursa’da yaşayan DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge, ailesiyle birlikte alışveriş yapmak için İstanbul Merter’e geldi. Bir süre ailesiyle birlikte gezen Özbilge daha sonra tek başına otoparka bıraktığı aracına döndü. Kendisinden haber alamayan ailesi aracı kontrol ettiğinde Özbilge’nin hareketsiz yattığını gördü. Aile bunun üzerine sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özbilge’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği öne sürülen Özbilge’nin cenazesi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ahmet Murat Özbilge'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.



#DSP
#Ahmet Murat Özbilge
#İstanbul
#Merter
#alışveriş
23 dakika önce
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