Hayat Aizanoi kazılarında "anıt mezar" bulundu
KÜLTÜR SANAT

Aizanoi kazılarında "anıt mezar" bulundu

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan ve "İkinci Efes" olarak adlandırılan Aizanoi Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda anıt mezara ulaşıldı. Aizanoi Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Zerrin Erdinç, "Daha önce yaptığımız araştırmalarda, burada heron adı verilen bir anıt mezar olduğunu öngörüyorduk. Agorada olduğunu tespit ettiğimiz bu anıt mezarın etrafında kazı çalışmaları yürütüldü. 'Heron' olarak adlandırdığımız mezarın da kentin kurucusu olan Azan'ın mezarı olduğu görüşündeyiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Aizanoi Antik Kenti
Aizanoi Antik Kenti

Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan ve "İkinci Efes" olarak adlandırılan Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi'de devam eden kazılarda "anıt mezar" kalıntısına rastlandı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen Aizanoi Antik Kenti'nde 2011'den bu yana Halk Yatırım sponsorluğunda kazı ve alan araştırmaları yürütülüyor.

Aizanoi Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Zerrin Erdinç, il merkezine 48 kilometre uzaklığındaki bölgede daha önce Alman arkeologların yaptığı kazıların, restorasyonu da kapsayacak şekilde 2011'den itibaren Bakanlar Kurulu kararıyla çeşitli üniversitelerde görevli Türk arkeolog ve uzmanlar tarafından sürdürüldüğünü söyledi.

Kentin "agora" olarak adlandırılan antik çarşısında bu yıl ilk kez kazı yapıldığını aktaran Erdinç, "2011'den itibaren Kazı Başkanımız Prof. Dr. Elif Özer ve kazı ekibimizin girişimleriyle bu bölgede bir kamulaştırma çalışması yapıldı. Şehrin çarşısı olan agoradaki parseller kamulaştırmalar yapıldıktan sonra bu yıl nisan ayında ilk kez kazılara başladık" dedi. Erdinç, agoradaki kazılarda antik çağdaki yaşama ilişkin önemli bulgulara ulaştıklarını dile getirdi.

Bir anıt mezar ortaya çıkardıklarını vurgulayan Erdinç, şöyle konuştu:

"Daha önce yaptığımız araştırmalarda, burada 'heron' adı verilen bir anıt mezar olduğunu öngörüyorduk. Agorada olduğunu tespit ettiğimiz bu anıt mezarın etrafında kazı çalışmaları yürütüldü. Mezarın çevresindeki basamak blokları ortaya çıkarıldı ve etrafındaki kazı çalışmaları genişletildi. Agoralar genellikle şehir merkezi olarak adlandırılan alanlardır. Birçok antik kentte çoğu zaman agoraların ortasında antik kentin kurucusuna ait bir anıt mezar bulunmaktadır. Heron olarak adlandırdığımız mezarın da kentin kurucusu olan Azan'ın mezarı olduğu görüşündeyiz."

REKLAM

Aizanoi'de devam eden kazılarda

Agoradan Zeus Tapınağı'na ulaşılan güzergahı da tespit ettiler

Öğretim Görevlisi Zerrin Erdinç, antik çağdaki anıt mezarların bugün Anadolu'da bilinen örnekleriyle benzerlik taşıdığını belirtti.

Aizanoi'deki agoradan Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ulaşılan güzergahı da tespit ettiklerini söyleyen Erdinç, şunları dile getirdi:

  • "Çevrede yaptığımız kazı çalışmalarında Agora'nın zeminine de ulaştık. Geçmişte sandalların yüzdürüldüğü antik çaydaki rıhtımdan agoraya çıkıyorsunuz. Daha sonra karşınıza heron olarak adlandırılan anıt mezar çıkıyor. Agorayı geçtikten sonra anıtsal bir kapıdan geçerek Zeus Tapınağı'na ulaşıyorsunuz. Aslında bu şekilde tapınak ile kent merkezini birbirine bağlayan bir hattı ortaya çıkarmış oluyoruz. Bu tespit ettiğimiz durum ise kentin planında önemli bir yer oluşturuyor."

Erdinç, ilerleyen yıllarda agora ve heronun bulunduğu bölgelerde kazıları sürdüreceklerini, çalışmaların tamamlanmasından sonra da antik kentin turizm bakımından daha çok dikkati çekecek bir bölge olacağını sözlerine ekledi.

Aizanoi'de 41 yıl süresince yaz aylarında çalışma yürüten Alman Arkeoloji Enstitüsünün lisansı Bakanlar Kurulu kararıyla 2011'de iptal edilerek kazı görevi Türk arkeologlara verildi.

Aizanoi Antik Kenti

Kütahya il merkezine 57 kilometre uzaklığında yer alan ve Frigya'ya bağlı Aizanitislerin ana yerleşim merkezlerinden biri kabul edilen Aizanoi kent alanının milattan önce 3000'li yıllardan itibaren kullanıldığı tahmin ediliyor.

Milattan önce 133'te Roma egemenliğine giren, bir piskoposluk merkezi de olan kentin, erken Bizans döneminde önemini yitirdiği belirtiliyor.

Ayrıca, 13. yüzyılda Çavdar Tatarlarının üssü olan, sonraları Çavdarhisar ismini alan kent, Avrupalı gezginlerce 1824 yılında keşfedildi. "İkinci Efes" olarak nitelendirilen Aizanoi'de, Alman Arkeoloji Enstitüsünce 1970-2011 yıllarında yapılan kazılarda Zeus Tapınağı, 20 bin kişi kapasiteli tiyatro ve buna bitişik 13 bin 500 kişilik stadyum, iki hamam, dünyanın ilk borsa yapısı, sütunlu cadde, Kocaçay üzerinde 5 köprü, "Meter Steunene" kutsal alanı, nekropoller, bent ve su yolları gün ışığına çıkarıldı. Zeus Tapınağı'nın çevresinde milattan önce 3000'li yıllara ait yerleşim tabakaları bulundu.

REKLAM

Aizanoi kazılarında
FOTOĞRAF 15
Title
irleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen Aizanoi Antik Kenti'nde 2011'den bu yana Halk Yatırım sponsorluğunda kazı ve alan araştırmaları yürütülüyor.
Title
Aizanoi Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Zerrin Erdinç, AA muhabirine, il merkezine 48 kilometre uzaklığındaki bölgede daha önce Alman arkeologların yaptığı kazıların, restorasyonu da kapsayacak şekilde 2011'den itibaren Bakanlar Kurulu kararıyla çeşitli üniversitelerde görevli Türk arkeolog ve uzmanlar tarafından sürdürüldüğünü söyledi.
Title
Kentin agora olarak adlandırılan antik çarşısında bu yıl ilk kez kazı yapıldığını aktaran Erdinç, 2011'den itibaren Kazı Başkanımız Prof. Dr. Elif Özer ve kazı ekibimizin girişimleriyle bu bölgede bir kamulaştırma çalışması yapıldı. Şehrin çarşısı olan agoradaki parseller kamulaştırmalar yapıldıktan sonra bu yıl nisan ayında ilk kez kazılara başladık. dedi. Erdinç, agoradaki kazılarda antik çağdaki yaşama ilişkin önemli bulgulara ulaştıklarını dile getirdi.
Title
Bir anıt mezar ortaya çıkardıklarını vurgulayan Erdinç, şöyle konuştu: Daha önce yaptığımız araştırmalarda, burada 'heron' adı verilen bir anıt mezar olduğunu öngörüyorduk. Agorada olduğunu tespit ettiğimiz bu anıt mezarın etrafında kazı çalışmaları yürütüldü. Mezarın çevresindeki basamak blokları ortaya çıkarıldı ve etrafındaki kazı çalışmaları genişletildi. Agoralar genellikle şehir merkezi olarak adlandırılan alanlardır. Birçok antik kentte çoğu zaman agoraların ortasında antik kentin kurucusuna ait bir anıt mezar bulunmaktadır. Heron olarak adlandırdığımız mezarın da kentin kurucusu olan Azan'ın mezarı olduğu görüşündeyiz.
Title
Öğretim Görevlisi Zerrin Erdinç, antik çağdaki anıt mezarların bugün Anadolu'da bilinen örnekleriyle benzerlik taşıdığını belirtti. Aizanoi'deki agoradan Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ulaşılan güzergahı da tespit ettiklerini söyleyen Erdinç, şunları dile getirdi: Çevrede yaptığımız kazı çalışmalarında Agora'nın zeminine de ulaştık. Geçmişte sandalların yüzdürüldüğü antik çaydaki rıhtımdan agoraya çıkıyorsunuz. Daha sonra karşınıza heron olarak adlandırılan anıt mezar çıkıyor. Agorayı geçtikten sonra anıtsal bir kapıdan geçerek Zeus Tapınağı'na ulaşıyorsunuz. Aslında bu şekilde tapınak ile kent merkezini birbirine bağlayan bir hattı ortaya çıkarmış oluyoruz. Bu tespit ettiğimiz durum ise kentin planında önemli bir yer oluşturuyor.
Title
Erdinç, ilerleyen yıllarda agora ve heronun bulunduğu bölgelerde kazıları sürdüreceklerini, çalışmaların tamamlanmasından sonra da antik kentin turizm bakımından daha çok dikkati çekecek bir bölge olacağını sözlerine ekledi.
Title
Kütahya il merkezine 57 kilometre uzaklığında yer alan ve Frigya'ya bağlı Aizanitislerin ana yerleşim merkezlerinden biri kabul edilen Aizanoi kent alanının milattan önce 3000'li yıllardan itibaren kullanıldığı tahmin ediliyor.
Title
Milattan önce 133'te Roma egemenliğine giren, bir piskoposluk merkezi de olan kentin, erken Bizans döneminde önemini yitirdiği belirtiliyor.
Title
Ayrıca, 13. yüzyılda Çavdar Tatarlarının üssü olan, sonraları Çavdarhisar ismini alan kent, Avrupalı gezginlerce 1824 yılında keşfedildi. İkinci Efes olarak nitelendirilen Aizanoi'de, Alman Arkeoloji Enstitüsünce 1970-2011 yıllarında yapılan kazılarda Zeus Tapınağı, 20 bin kişi kapasiteli tiyatro ve buna bitişik 13 bin 500 kişilik stadyum, iki hamam, dünyanın ilk borsa yapısı, sütunlu cadde, Kocaçay üzerinde 5 köprü, Meter Steunene kutsal alanı, nekropoller, bent ve su yolları gün ışığına çıkarıldı.
Title
Zeus Tapınağı'nın çevresinde milattan önce 3000'li yıllara ait yerleşim tabakaları bulundu.
Title
Aizanoi'de 41 yıl süresince yaz aylarında çalışma yürüten Alman Arkeoloji Enstitüsünün lisansı Bakanlar Kurulu kararıyla 2011'de iptal edilerek kazı görevi Türk arkeologlara verildi.
Title
.
Title
..
Title
.
Title
.
Aizanoi kazılarında "anıt mezar" bulundu
Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan ve "İkinci Efes" olarak adlandırılan Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi'de devam eden kazılarda "anıt mezar" kalıntısına rastlandı.


TSK ve MİTten ortak operasyon

TSK ve MİT'ten
ortak operasyon

Gara'da 3 terörist etkisiz hale getirildi.
En büyük casusluk olayı aydınlanabilir

En büyük casusluk
olayı aydınlanabilir

​Kod adını bizzat FETÖ lideri koydu.
Şule Yüksel Şenlere veda

Şule Yüksel
Şenler'e veda

Eyüpsultan Camii'nde cenaze namazı kılındı.
G.Saray'a gideceğim

G.Saray'a gideceğim

Falcao sarı-kırmızılılara müjdeyi verdi.
TL için yeni faiz

TL için yeni faiz

Uluslararası standartlara uyumlu olacak.
Her girişte<br>farklı tabela

Her girişte
farklı tabela

​Bu ilçenin nüfusu geldiğiniz yere göre değişiyor.

Her an her şeyi yapabiliriz

Her an her şeyi yapabiliriz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova dönüşü, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Karagül'ün sorularını cevapladı.
Korkunç anlar kamerada

Korkunç anlar kamerada

​Halk otobüsünden saniyelerle kurtuldu.
Yeni görev

Yeni görev

Erdoğan'a suikaste giden FETÖ timini yakalamıştı.
Kararı bekleniyor

Kararı bekleniyor

​F.Bahçe'den Volkan Demirel ile ilgili açıklama geldi.
KKTC'de tarihi gün

KKTC'de tarihi gün

'Hayalet şehir' ​45 yıl sonra görüntülendi.
İBB önünde<br> oturma eylemi

İBB önünde
oturma eylemi

Yüzlerce çalışan İmamoğlu'ndan "işe iadelerini" istiyor.
Putin'in dondurmacısı da KGB ajanı

Putin'in dondurmacısı da KGB ajanı

​Erdoğan'a dondurma uzatan o kişi Putin'in fotoğraflarında ortaya çıktı.
60'ından <br>sonra hafız oldu

60'ından
sonra hafız oldu

İcazetini öğrencileriyle birlikte alacak.
KPSS sonuçları açıklandı

KPSS sonuçları açıklandı

​Adaylar sonuçları ÖSYM'nin sitesinden öğrenebilecek.
17 ülke 5 sektör!

17 ülke 5 sektör!

​Ticaret Bakanı Pekcan, önemli hazırlığı duyurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.