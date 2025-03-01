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AK Parti’den dört bir yanda gönül sofrası

AK Parti’den dört bir yanda gönül sofrası

Haber Merkezi
12:351/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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AK Parti, 'Gönül Sofrası Programları' ile tüm Türkiye'nin dört bir yanında toplantılar düzenleyecek.
AK Parti, 'Gönül Sofrası Programları' ile tüm Türkiye'nin dört bir yanında toplantılar düzenleyecek.

AK Parti, Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek Gönül Sofrası Programları kapsamında Ramazan ayı boyunca Türkiye’nin dört bir yanında dezavantajlı gruplarla bir araya gelecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, konuyla ilgili olarak 81 il sosyal politikalar başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi.


Toplantıda tüm illerde Ramazan ayı boyunca ‘Gönül Sofrası" programlarının etkin ve yaygın biçimde hayata geçirilmesi talimatı verildi. Kaya tarafından ayrıca gönderilen yazıda da, bu programlar kapsamında engelliler, yaşlılar, yetim ve öksüzler, şehit yakını ve gaziler, depremzedeler, öğrenciler, ihtiyaç sahibi hanelerin ziyaret edilerek ve hanede iftar sofraları kurularak insanlarımızın yanlarında olunması istendi.


GÖNÜL KÖPRÜLERİ GÜÇLENDİRİLİYOR

Gerçekleştirilecek programla, ülke genelinde AK Parti teşkilatlarının milletimizle gönül köprülerini daha da güçlendirmesi, Ramazan'ın bereketinin hep beraber yaşanması hedefleniyor. Sosyal Politikalar Başkanlığı, ayrıca AK Parti teşkilatlarında geçmişte görev yapmış mensuplarımıza da, Ramazan ayı vesilesiyle ziyaretlerde bulunulmasının önem ve gereğine de dikkat çekti.

#AK Parti
#Ramazan
#İftar

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