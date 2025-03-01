AK Parti’den dört bir yanda gönül sofrası

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, konuyla ilgili olarak 81 il sosyal politikalar başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi.





Toplantıda tüm illerde Ramazan ayı boyunca ‘Gönül Sofrası" programlarının etkin ve yaygın biçimde hayata geçirilmesi talimatı verildi. Kaya tarafından ayrıca gönderilen yazıda da, bu programlar kapsamında engelliler, yaşlılar, yetim ve öksüzler, şehit yakını ve gaziler, depremzedeler, öğrenciler, ihtiyaç sahibi hanelerin ziyaret edilerek ve hanede iftar sofraları kurularak insanlarımızın yanlarında olunması istendi.





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