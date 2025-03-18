AK Parti'den sokak iftarı: İki bin kişi ramazanın bereketini ve paylaşma duygusunu hep birlikte yaşadı

Sokakta kurulan iftar sofralarında buluşan katılımcılar, Ramazan'ın bereketini ve paylaşma duygusunu hep birlikte yaşadı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Ankara’ya olan sevdamızla omuz omuza yürüdüğümüz bu yolda, birliğimizi ve beraberliğimizi bir kez daha perçinledik. Rabbimiz, tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, kardeşliğimizi daim kılsın” ifadelerini kullandı.

İftar programına Ankaralı vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Çeşitli yaş gruplarından ve mesleklerden insanların bir araya geldiği iftar, şehrin kalbinde adeta bayram havası estirdi. Program boyunca partinin yerel ve ulusal düzeydeki çalışmaları üzerine değerlendirmeler yapılırken, gelecek projeler hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

“AK PARTİ, GÖNÜLLERE DOKUNAN BİR DAVANIN ADIDIR”

İl Başkanı Hakan Han Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, sözlerini hatırlatarak, "Genel Başkanımız ve Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, "Biz bu vatana, bu topraklar üzerinde yaşayan her bir vatandaşımıza aşık bir partiyiz. Bir hepsinden önemlisi bir dava hareketiyiz. Bu dava gönülden yaparak gönüller kazanma davasıdır. Kibirle gelen, burnu havada gelen AK Parti kapısından içeri giremez. Yanlışlıkla girerse de biz onu içimizde tutmayız. Çünkü bizim kapımız tevazu kapısıdır, gayret kapsıdır. Hakk'ın rızası için halka hizmet kapısıdır" dedi.





Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin sadece bölgesel bir güç olmaktan çıkıp küresel ölçekte etkin bir ülke haline geldiğini belirterek, “2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda, daha adil, kalkınmış ve güçlü bir Türkiye inşa etmek için çalışıyoruz. Büyük ve Güçlü Türkiye’yi inşa etme yolunda teşkilatımız ilk günkü aşkla mücadelesine devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“ÖZGÜR KUDÜS VE GAZZE İÇİN DUALAR EDİLDİ”

Özcan, iftarda teşkilatın kuruluşundan bu yana görev yapmış birçok ismin de yer aldığını belirterek, katılımcılara teşekkür etti. Konuşmasını, “Rabbim bizleri Kadir Gecesi’ne ve bayrama ulaştırsın. İnşallah bir gün özgür Mescid-i Aksa’da, özgür Kudüs’te, özgür Gazze’de de çifte bayramlar yaparız” temennisiyle tamamladı.



