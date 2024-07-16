|
Hayat

AK Partili isim 'Uyanık olmalıyız' diyerek uyardı: Üst akıl şimdi de Türk aile yapısını hedef almıştır

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "15 Temmuz'da vatanımızı işgal girişimine hazırlanan üst akıl, şimdi de Türk aile yapısını hedef almıştır. Aile kurumunu çökertmek için LGBT başta olmak üzere bütün sapkın ideolojileri, düşünceleri içimize sokmak için faaliyet yürütüyorlar. Kanser hücresi gibi olan bu örgüte karşı çok daha uyanık olmalıyız. PKK'yla, bizle uğraşan kim varsa onlarla mücadelemiz belli ama bunlar çok daha tehlikeli" dedi.

21:38 - 16/07/2024 Salı
Güncelleme: 22:32 - 16/07/2024 Salı
AA
LGBT ailevi değerleri ve gelişme dönemindeki küçük yaştaki çocukları hedef almaya devam ediyor.
LGBT ailevi değerleri ve gelişme dönemindeki küçük yaştaki çocukları hedef almaya devam ediyor.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da düzenlediği darbe girişiminin, Türkiye'nin işgal edilme girişimi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen Türk halkının tanka, topa, tüfeğe göğüs gererek darbeye engel olduğunu ve büyük bir destan yazdığını ifade eden Çilez, "Türkler olarak Anadolu'ya geldiğimiz günden beri sürekli mücadele içindeyiz. Haçlı savaşlarıyla üzerimize geldiler, bertaraf ettik. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı'yla topraklarımızı paylaşmak istediler, Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurarak bu süreçten çıktık. Çok partili demokratik hayata geçtikten sonra da sürekli darbeler olmaya başladı. Cumhuriyet dönemimize baktığımızda, bunlarda başarılı olduklarını gördük." diye konuştu.

Terör örgütleri aracılığıyla ülkenin ayağına pranga vurmak istendiğini dile getiren Çilez, ruhunu, aklını, bedenini şeytana satan FETÖ'cülerin 15 Temmuz'da yaptığı darbe girişimiyle tüm foyalarının ortaya çıktığının altını çizdi.

Devletin, milletin desteğiyle FETÖ'ye ağır bir darbe vurduğunu belirten Çilez, "Kanser hücresi gibi olan bu örgüte karşı çok daha uyanık olmalıyız. PKK'yla, bizle uğraşan kim varsa onlarla mücadelemiz belli ama bunlar çok daha tehlikeli. Bunlarla mücadelemiz sonuna kadar sürüyor." dedi.
Çilez, terör örgütleriyle, darbelerle, mezhep çatışmalarıyla Türkiye'yi bölmek isteyen emperyal güçlerin bugün de insan hakları, hayvan hakları, demokrasi, doğa ve çevre hakları adı altında yeni karışıklıklar çıkarmak istediğini vurgulayarak,
"15 Temmuz'da vatanımızı işgal girişimine hazırlanan üst akıl, bugün aile kurumumuza yönelmiştir. Aile kurumunu çökertmek için LGBT başta olmak üzere bütün sapkın ideolojileri, düşünceleri içimize sokmak için faaliyet yürütüyorlar. Maalesef ülkemiz içinde de taraftar bulmaktadırlar. Buna karşı mutlaka uyanık olmamız lazım."
ifadelerini kullandı.



#LGBT
#Aile
#AK Parti
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi, baraj puanı var mı?