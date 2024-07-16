AK Partili isim 'Uyanık olmalıyız' diyerek uyardı: Üst akıl şimdi de Türk aile yapısını hedef almıştır

Devletin, milletin desteğiyle FETÖ'ye ağır bir darbe vurduğunu belirten Çilez, "Kanser hücresi gibi olan bu örgüte karşı çok daha uyanık olmalıyız. PKK'yla, bizle uğraşan kim varsa onlarla mücadelemiz belli ama bunlar çok daha tehlikeli. Bunlarla mücadelemiz sonuna kadar sürüyor." dedi.