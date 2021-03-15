Akif: Yüksek bir vicdan

SALİH ZEKİ MERİÇ

Tarih sahnesinin güzide isimlerinden biri de şüphesiz merhum Mehmet Âkif’tir. Milli Mücadele yıllarında duruşuyla, azmiyle, şiirleriyle milletin vicdanının sesi olan Akif çileli bir hayat yaşamasına rağmen milletine, devletine olan sevgisinde zerre kadar bir azalma olmamıştır. Milleti adına üzerine düşen her tülü görevi seve seve yapan Âkif, vatanından uzakta yaşamak zorunda olduğu yıllarda bile vatan hasreti ile yüreği atmış bir aksiyon insanıdır.

Günümüze kadar Akif’le ilgili onu anlatan, belki eleştiren birçok kitap kaleme alınmıştır. Her hadiseyi kendi zamanının ruhu bağlamında değerlendirmek gerekir prensibince Akif’i ve onun devrini de bu şekilde değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz.

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Mustafa Uslu yazılanlardan farklı olarak sade ve anlaşılır bir üslupla, akademik dilden uzak, halkın kolayca okuyup anlayabileceği bir dille güzel bir kitap kaleme aldı: Hakkın Sesi Mehmet Âkif. “Hayatı, Ahlakı, Hatıralar ve Seçmeler” altbaşlığı ile sunulan kitap her yaştan insanın okuyabileceği bir şekilde kaleme alınmış. Daha çok Akif’in erdemli olma özelliğinin ön plana çıkarıldığı kitap, özellikle genç okuyuculara milli bir ruh verecek ve Akfif’in şahsında ahlaklı, erdemli ve örnek bir insan nasıl olunur, bu soruların cevaplarını ortaya koyan bir eser niteliğinde.

Yazarın, kitabın muhtevasına ilişkin çok dikkat çekici cümleleri kitabın ön sözünde kendine yer bulmuş. Akif hakkında yazan kıymetli yazarların düşüncelerinin yanında Akif’in yakın dostlarının kendisi hakkındaki intibaları da önemli bir yer tutmaktadır. Mesela Nurettin Topçu, Mehmet Âkif adlı kitabında Âkif’i “hayatı ile eserini birleştiren, münzevi, devlet ve ikbal mevkilerinden uzak duran bir şahsiyet” olarak vasıflandırır. Ona göre bu üç özellik, büyük insanların özelliklerindendir.

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HATIRA VE ŞİİRLER EŞLİĞİNDE

Büyük sanatkârlığının yanında yüksek bir karaktere sahip olan Âkif, kendisi gibi düşünen veya düşünmeyen herkese büyük bir güven telkin ediyordu. Bu güvenin sebebi onun tertemiz, örnek ahlak ve yaşayışıydı. O, söylediklerini yaşar, yaşadıklarını söylerdi. Özü ve sözü birdi. Yapmacıklığa, haksızlığa ve ikiyüzlülüğe asla tahammül edemezdi. Çünkü onun inandığı değerler, böyle olmasını gerektiriyordu.

Merhum Âkif, her ne kadar, alçak gönüllülük edip; “Rahmetle anılmak ebediyyet budur amma, / Sessiz yaşadım, kim beni nerden bilecektir?” dese de ahlakıyla, yaşayışıyla, şiiriyle gönüllerde taht kurmuştur.

Hakkın ve hakikatin sesi Mehmet Âkif’le ilgili hatıralara, şiirlerinden seçilmiş mısralara ve hayatına yer verilen bu çalışmanın onun örnek şahsiyetini yakından tanımaya vesile olmasını ümit ediyoruz.

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İnandığı gibi yaşayan, yaşadıklarını gerçekçi bir şekilde dile getiren, olgun bir insanda bulunması gereken bütün özellikleri taşıyan, eserleriyle yaşadığı toplumun aynası olan, vatanına ve milletine tertemiz duygularla bağlanan, tembelliğe ve cahilliğe şiddetle karşı çıkan, ömrü boyunca mütevazı bir hayat süren, ahlakıyla örnek şahsiyet, büyük bir şair ve fikir adamı, “hayatı ve şiir ile berrak bir insan” olan Âkif’i örnek alan “Âsım’ın nesli” onun aziz hatırasını her zaman yaşatacaktır.