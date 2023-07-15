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Albert Einstein'ın notları rekor fiyata satıldı

Ünlü teorik fizikçi Albert Einstein'ın denklemlerini içeren notların tutulduğu sayfalar, tahmin edilen fiyatın tam 8 katına satıldı.

09:47 . 15/07/2023 Cumartesi
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Albert Einstein'ın notları rekor fiyata satıldı

Albert Einstein'ın notları rekor fiyata satıldı

Ünlü fizikçi Albert Einstein 1936 yılında 3 sayfaya denklemlerini not aldı. Einstein, yerçekimsel bir merceğin diyagramını ve 30’dan fazla karmaşık hesaplamayı bu kağıtlara not etti.

Notlar, 8 katına fiyatla satıldı

Fizikçinin notlarını içeren sayfaların 80 bin sterline satılacağı tahmin ediliyordu. Belge, 604 bin 800 sterline satıldı. Tahmin edilen rakamın 8 katına alıcı bulan belge, Christie's müzayede evi tarafından açık artırma ile satıldı. Bu satış, bir Einstein mektubu için açık artırmada satılan en pahalı dördüncü eser oldu.

"Einstein’ın iş başındaki beyni hakkında inanılmaz bir fikir veriyor"

Mektup, Çek asıllı Rudi Mandl’a gönderildi. Fiziğe ilgi gösteren Mandl, fizikçiden bu tür merceklemeyi keşfetmesini istedi. Christie’s uzmanı Thomas Venning, “Einstein’ın denklemlerinin bir kağıt üzerinde olması inanılmaz bir şey ve bu bize Einstein’ın iş başındaki beyni hakkında inanılmaz bir fikir veriyor" dedi.

#Albert Einstein
#Thomas Venning
#ABD
2 saat önce
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