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Hayat

Aldığım ceza en büyük ödül

7. Uluslararası İyilik Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu. Ödül alanlar arasında Avrupa Wushu Kung Fu şampiyonluğu Filistin bayrağı açtığı için iptal edilen Milli Sporcu Necmettin Erbakan Akyüz de yer aldı. Akyüz, "Bana cezaymış gibi verdikleri şey, benim için en büyük ödüldü" dedi.

04:00 - 24/05/2024 Cuma
Güncelleme: 03:28 - 24/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Necmettin Erbakan Akyüz
Necmettin Erbakan Akyüz

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 7. Uluslararası İyilik Ödülleri, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödülleri takdim edilen Türkiye ve dünya genelindeki iyilik öncüleri, yaşadıkları sevinci dile getirdi. Milli sporcu ve Kudüs Nişanı sahibi Necmettin Erbakan Akyüz, Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda şampiyon olduktan sonra podyumda Filistin bayrağı açarak "dabke" dansı yaptığı için hakkında soruşturma başlatıldığını anımsattı. Bulunduğu her alanda zulme karşı sesini yükselten bir gelenekten geldiğini belirten Akyüz, Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Filistin bayrağı açmasıyla ilgili "Tamamen orada planlanmış, spontane gelişmiş bir hareketti. Videoyu sosyal medyadan paylaştım, sonra tehdit edildim. Madalyalarımın iptal edileceği, men edileceğim hususunda tehdit edildim, geri adım atmadım." diye konuştu.

Necmettin Erbakan Akyüz

ONLAR ÖLÜRKEN KARİYERİMİ DÜŞÜNEMEZDİM

Akyüz, şu görüşleri paylaştı: "Filistin'de çocuklar canını ortaya koymuşken ben kariyerimi, paramı, şöhretimi gözetemezdim. Böyle bir şey yaptım, tehditlere de aldırış etmedim. Daha sonra soruşturma açıldı. Bu soruşturma, dünya şampiyon-luğundan daha çok gurur verdi bana. Davamız uğruna bana cezaymış gibi verdiklerini zannettikleri şey benim için en büyük ödüldü." Filistin hassasiyeti dolayısıyla kendisini iyilik ödülüne layık gören TDV'ye teşekkür eden Akyüz, ödülü Gazze'de şehit edilenler adına aldığını dile getirdi.

İbrahim Taşdemir

Turistleri İslam'a davet ediyorum

İzmir'in Selçuk ilçesindeki tarihi İsa Bey Camisi İmamı İbrahim Taşdemir, kente her yıl 35-40 bin civarında turistin geldiğini söyledi. Turistlere görevi kapsamında İslam'ı anlattığını dile getiren Taşdemir, "Bugüne kadar 21 dilde, yaklaşık 35 bin Kur'an-ı Kerim'i insanlara vermeye çalıştık, tanıttık. Bunun yanında başkanlığımızın hazırladığı broşürler ve hazırladığım İslam'a davet mektubu ile turistleri İslam'a davet etmeye çalışıyorum" dedi. İyilik ödülüne layık görülmesini beklemediğini ifade eden Taşdemir, Allah'ın dünyadayken bazı iyilikleri ödüllendirdiğini, verilen ödülden dolayı mutlu olduğunu paylaştı.

Turgut Kılıç

Hayvanlar için çöpten atık topluyor

Aksaray'da yaşayan ayakkabı tamircisi Turgut Kılıç, insanlara ve hayvanlara yönelik merhameti dolayısıyla ödüle layık görüldüğünü söyledi. Bisikletle işe giderken çöpleri dolaşarak atık ekmek ve yiyecekleri topladığını ifade eden Kılıç, "Bulduklarımı değerlen-diriyorum. Götürüp kuşlara veriyorum. Kuşların yanı sıra kediler ve köpekler de geliyor. Onları besleyip doyuruyorum, çok mutlu oluyorum. İyiliği sadece Allah rızası için yapıyorum." ifadesini kullandı.




#Necmettin Erbakan Akyüz
#TDV
#Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni
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