Alet İşler kitabı okurla buluştu

Ülkemizde el aleti üreten ilk firma olan Kanca, müze kurmak için çıktığı yolda bir kitaba imza attı. Müzede sergilenecek aletler için başvuracak literatür bulamayan kurum, kendi literatürünü oluşturarak 55. yıl için “Alet İşler” isimli kitabı hazırladı. Aletlerin dünyadaki ve Anadolu coğrafyasındaki seyrine ışık tutan 564 sayfalık eser, ülkemizde alanında yapılan ilk iş olma özelliği taşıyor. Editörlüğü Akif Kuruçay’ın, yayın koordinatörlüğünü Bayram Çiçek’in yaptığı, görsellerin Affan Coşkun ve İsmail Küçük’e ait olduğu kitapta alanında uzman akademisyen ve yazarların 44 makalesi yer alıyor.

Alper Kanca

ANADOLU’DAN 4 BİN ALET

Kitabın tanıtım toplantısında konuşan Kanca Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, çocukken babasıyla Avrupa’da birçok sanayi kuruluşunu ziyaret ettiklerini ve gördüklerinin kendisine ilham verdiğini söyledi. Yıllar sonra gençlik hayalini gerçekleştirmek için arkadaşı Bayram Çiçek ile yüzlerce el aleti topladıklarını aktardı. Kanca süreci şöyle özetledi: “Gördüğüm bütün bu işletmelerde küçük de olsa o firmaların kuruluşta ürettikleri ürünlerinin yer aldığı küçük bir müzeleri olurdu. Birçok Alman, Fransız firmasında buna benzer koleksiyonlar müzeler vardı, ülkemizde hiçbir büyük firmanın böyle bir koleksiyonu yoktu. Anadolu’yu karış karış gezerek 4 bin civarı alet topladık. Fark ettim ki, el aletleri konusunda yayınlanmış hiçbir kitap yoktu, yani sergileyeceğimiz aletlerle ilgili bir literatür yoktu. Sonra kendi literatürümüzü kendimiz yaratmalıyız’ dedik ve kitap üzerine bir çalışma başlattık.”

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