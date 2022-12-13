Hayat Alet İşler kitabı okurla buluştu
KÜLTÜR SANAT

Alet İşler kitabı okurla buluştu

Ülkemizde el aleti üreten ilk firma olan Kanca, müze kurmak için çıktığı yolda bir kitaba imza attı. Müzede sergilenecek aletler için başvuracak literatür bulamayan kurum, kendi literatürünü oluşturarak 55. yıl için “Alet İşler” isimli kitabı hazırladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Alet İşler kitabı okurla buluştu
​Ülkemizde el aleti üreten ilk firma olan Kanca, müze kurmak için çıktığı yolda bir kitaba imza attı

Ülkemizde el aleti üreten ilk firma olan Kanca, müze kurmak için çıktığı yolda bir kitaba imza attı. Müzede sergilenecek aletler için başvuracak literatür bulamayan kurum, kendi literatürünü oluşturarak 55. yıl için “Alet İşler” isimli kitabı hazırladı. Aletlerin dünyadaki ve Anadolu coğrafyasındaki seyrine ışık tutan 564 sayfalık eser, ülkemizde alanında yapılan ilk iş olma özelliği taşıyor. Editörlüğü Akif Kuruçay’ın, yayın koordinatörlüğünü Bayram Çiçek’in yaptığı, görsellerin Affan Coşkun ve İsmail Küçük’e ait olduğu kitapta alanında uzman akademisyen ve yazarların 44 makalesi yer alıyor.

Alper Kanca
Alper Kanca

ANADOLU’DAN 4 BİN ALET

Kitabın tanıtım toplantısında konuşan Kanca Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, çocukken babasıyla Avrupa’da birçok sanayi kuruluşunu ziyaret ettiklerini ve gördüklerinin kendisine ilham verdiğini söyledi. Yıllar sonra gençlik hayalini gerçekleştirmek için arkadaşı Bayram Çiçek ile yüzlerce el aleti topladıklarını aktardı. Kanca süreci şöyle özetledi: “Gördüğüm bütün bu işletmelerde küçük de olsa o firmaların kuruluşta ürettikleri ürünlerinin yer aldığı küçük bir müzeleri olurdu. Birçok Alman, Fransız firmasında buna benzer koleksiyonlar müzeler vardı, ülkemizde hiçbir büyük firmanın böyle bir koleksiyonu yoktu. Anadolu’yu karış karış gezerek 4 bin civarı alet topladık. Fark ettim ki, el aletleri konusunda yayınlanmış hiçbir kitap yoktu, yani sergileyeceğimiz aletlerle ilgili bir literatür yoktu. Sonra kendi literatürümüzü kendimiz yaratmalıyız’ dedik ve kitap üzerine bir çalışma başlattık.”

Sınıf çatışması dünyanın her yerinde var
HAYAT
Sınıf çatışması dünyanın her yerinde var
Doğu Ekspresi yolcusu kalmasın

Doğu Ekspresi yolcusu kalmasın

​2022-2023 dönemi ilk seferi başladı.
İstismar davasında yargılama başladı

İstismar davasında yargılama başladı

​Adalet Bakanlığı sessiz kalmadı.
Valizlerinizi hazırlayın

Valizlerinizi hazırlayın

​Köşeye sıkışan FETÖ'den firar talimatı.
Gabar'da 150 milyon varillik petrol keşfedildi

Gabar'da 150 milyon varillik petrol keşfedildi

​Rezerv değeri yaklaşık 12 milyar dolar.
Reddediyoruz lanetliyoruz

Reddediyoruz lanetliyoruz

​İsmailağa Vakfı'ndan açıklama.
50 yıldır böylesi görülmedi

50 yıldır böylesi görülmedi

​Antalya'daki selde metrekareye 207 kg yağmur düştü.

Döviz stoklayan zarar edecek

Döviz stoklayan zarar edecek

​Bankalara mevduatın yüzde 60'ını TL olarak tutma hedefi getirildi.
Atina'yı şimdi de TF-X korkusu sardı

Atina'yı şimdi de TF-X korkusu sardı

​Türkiye ile İngiltere arasındaki iş birliğini hedef aldılar.
Borsa İstanbul 5.200'ü aştı

Borsa İstanbul 5.200'ü aştı

​Tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı.
Borçlanma maliyeti düştü

Borçlanma maliyeti düştü

​Yıllar sonra yüzde 10'un altına geriledi.
Mevlana'ya geldiler

Mevlana'ya geldiler

​Milyonlarca kişiyi Konya'da buluştu.
Başında ölmesini bekledi

Başında ölmesini bekledi

​Eski eş gündüz vakti dehşet saçtı.
Fenerbahçelileri sevindiren haber

Fenerbahçelileri sevindiren haber

Ronaldo'dan Brezilya'nın yeni hocası ile ilgili ses getiren sözler.

Hırvatistan cephesinden Arjantin maçı öncesinde iddialı sözler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.