​Alışık olmadığımız sıcaklar geliyor

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, BM’nin iklim değişikliği raporunu değerlendirdi. Türkiye’de önümüzdeki yıllarda sıcak gün ve gecelerin sayısının artacağını öngördüklerini belirten Bozoğlu, şöyle konuştu: “Yani Türkiye’de yaşayan vatandaşların alışık olmadığı sıcak gün ve gecelerin sayısı artacak. Bu da hiç kuşkusuz daha fazla kurumaya, orman yangınlarına ve insanların özellikle yaşlı nüfusun ya da tansiyon gibi çeşitli kronik hastalıkları olan insanların yüksek sıcaklıktan hayatını kaybetme riskinin artacağına işaret ediyor.” Benzer bir şekilde ekolojik ve tarımsal kuraklık yaşanacağını da belirten Bozoğlu, “2 dereceklik sıcaklık artışıyla Türkiye genelinde yağış ortalamasının yüzde 20 dolayında düşme ihtimali var. Eğer artış 4 dereceye doğru giderse yüzde 40’a kadar düşecek. Bu kuraklık bizim çok daha az besine ulaşmamıza sebep olacak. Besin fiyatları artacak” dedi.

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BÜTÜN KARARLAR REVİZE EDİLMELİ

İklim değişikliği zararını en aza indirmek için yapılması gerekenleri anlatan Bozoğlu, şu önerilerde bulundu: “Ülke ve toplum olarak bu krizden en az etkilenecek şekilde kendimizi planlamamız lazım, bunun içinde 10 yıl önce verilmiş kararlardan artık vazgeçmemiz gerekiyor. Türkiye’nin bütün sanayi, tarım, üretim, turizm, ormancılık ve ekosistem alanındaki çalışmalarını, kanalizasyon çalışmalarını tekrar ele alması ve iklim değişikliğine uyarlaması gerekiyor. Kentlerimizde mutlaka su kayıp kaçaklarını hiç vakit kaybetmeden önlememiz gerekiyor. Kömürlü termik santrallerden fosil yakıt kullanımından, doğal gaz kullanımından hızlı bir şekilde çıkış yoluna geçmemiz gerekiyor. Bugüne kadar verilen bütün ÇED olumlu raporlarının yeniden ele alınması gerekiyor.”

‘İklim’den son ikaz

Uzmanlar, IPCC yeni raporu ‘son ikaz’ olarak nitelendirildi. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Serengil, “Sıcaklık artışı buzulların erimesiyle sisteme daha fazla su girmesini, buharlaşmanın artmasını dolayısıyla atmosferde daha fazla su buharı bulunmasını sağlamakta. Bunun bir sonucu olarak ise bazı bölgelerde aşırı yağışları, bazılarında ise daha kurak dönemleri gözlemlemekteyiz. Emisyonlar ciddi şekilde azaltılır ve 2050 yılında net sıfır emisyon hedefi gerçekleştirse -ki bu en iyi senaryo- bu durumda 1,5 derecenin az üzerinde yani 2 derecenin altında tutulabilir” dedi. İklim değişikliği politikaları uzmanı Gamze Çelikyılmaz da “Rapor, 2 derecelik bir sıcaklık artışı olması halinde Akdeniz Havzası’nda ekstrem sıcaklıklar, kuraklıklarda artış, deniz seviyesinde yükselme, kar örtüsünde azalma bekliyor” ifadelerini kullandı.