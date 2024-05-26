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Altı dilde asırlık tarifler

Anadolu’nun binlerce yıllık medeniyetini mutfak kültürü üzerinden anlatan: Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İngilizce, Arapça, İspanyolca ve Sırpçanın ardından Farsçaya da çevrildi.

04:00 - 26/05/2024 Pazar
Güncelleme: 06:56 - 26/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

2021 yılında okurla buluşan kitap farklı dillerde Türk mutfağını dünyaya tanıtmak için hazırlandı. Emine Erdoğan’ın ve Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle ünlü şef, akademisyen ve uzmanların katkılarıyla hazırlanan kitap Türk mutfağının ne kadar geniş ve zengin olduğunu kayıt altına alan önemli bir kaynak. Aynı zamanda Türk mutfağının sağlıklı saklama, pişirme tekniklerine yer verildiği gibi atıksız bir mutfak olduğuna da dikkat çekiyor.


218 tarif yer alıyor

Asırlık geleneksel tariflerin aslına uygun olarak yer aldığı kitapta atıksız, fermente, yöresel, yerel, glütensiz gibi sağlıklı ve alternatif beslenmeye yönelik 218 tarif yer alıyor. Kitap, Prof. Dr. Mehmet Öz, Prof.Dr. Arif Bilgin, Prof.Dr. Günay Kut, Doç. Dr. Özge Samancı ve Dr. Gönül Paksoy danışmanlığında Ebru Erke’nin koordinatörlüğünde hazırlanmış. Bugüne kadar Türk mutfağıyla ilgili en kapsamlı çalışmalardan biri olan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabındaki tarifler aynı zamanda dünyanın neresinde olursanız olun bu lezzetlere sofranızda yer açmanız için ayrıntılı tarifler de paylaşıyor.


Barışın simgesi: ZEYTİN


Zeytin Kur'anda kutsal yiyecek olarak geçer. Aynı zamanda pek çok medeniyette barışı ve huzuru temsil eder. Aynı zamanda bilgeliğin, aklın, arınmanın ve yeniden doğuşun sembolüdür. Kudüs’te bulunan Zeytinlik Dağı her üç semavi dinde de önemli ve kutsaldır. Bir de zeytin dalı var ki hepimizin bildiği üzere barışı ve esenliği temsil eder.


Ata yurdu Anadolu

Zeytin ve zeytin ağacını Akdeniz ve Ege Bölgeleriyle bütünleştirsek de ilk olarak; İran, Suriye, Filistin ve Anadolu topraklarında ehlileştirilmiştir. O topraklarda ehlileşen zeytin denizcilik yoluyla M.Ö. 3000 yıllarında Kıbrıs ve Girit’e, M.Ö. 2000 yıllarında Ege ada ve kıyılarına, M.Ö. 1000 yıllarında da İtalya’ya taşınmıştır. Tüm dünyaya yayılan ve pek çok kültürün dikkatini üzerine çeken zeytinin faydaları ise saymakla bitmez. Her şelden önce zeytin Sodyum, potasyum, magnezyum, fosfor, iyot ve demir açısından oldukça zengindir. Kan basıncını kontrol eder.

Fazla kolestrolü giderir. Bol miktarda E vitamini içerir. Hücre zarlarını kanser hastalıklarından korur. Oleik asit içerir. Bu, kalbi koruyan özellikler içeren bir asittir.

Oleik asit aynı zamanda cildi sağlıklı tutmayı ve cilt yumuşaklığını sağlar. Özellikle siyah zeytin cilde daha iyi gelmektedir. Yaprakları ise çay olarak tüketilir ve çok faydalıdır.


Üsküdar'da, Kudüs'te aynı sofrada yan yana

Filistinli İmad Ebu Hatice, Kudüs’teki babadan kalma dükkânında İsrail’e karşı verdiği mücadeleyle tanınıyor. Kudüs’e giden Türkler mutlaka bu dükkâna uğruyor ve Ebu Hatice'nin ikram ettiği Türk çayını içiyor. İmad Ebu Hatice’nin kızı Shahd Abukhadijah ve Türk damadı Emre Sarıtaş ise babasının Türk ziyaretçilere gösterdiği hoşgörü ve misafirperverliğin Türkiye’deki adresi olarak Üsküdar'da felafel dükkanı açtı. Üsküdar'da "Kudüs Han" isimli mekanı işleten genç çift, kapısı Türk ve Filistin bayraklarıyla süslü bu dükkâna gelen herkesin çok memnun olduğunu anlatıyor. Emre Sarıtaş, "Hem Filistillilerin hem Türklerin buluşma adresi" diyor. Shahd Abukhadijah ise "İstanbul’da her gün Filistin için bir şeyler yapıldı, sokakta insanları kefiyelerle görüyorum. Bu bizi gerçekten çok mutlu ediyor" ifadesini kullanıyor.

#Türk mutfağı
#Zeytin
#tarif
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