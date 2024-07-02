Altın kemer sergilenmeye başladı

Eserin çok önemli olduğunu söyleyen Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdür Vekili Hakim Aslan, altın kemerin özellikleriyle ilgili şu bilgileri verdi: “Kemer 3 bölümden oluşmaktadır, birincisi kemer tokası, ikincisi tekstil parça üzerindeki kemer halkalar ve kemer levhasından oluşuyor. Tamamı altından yapılmıştır, üzerinde süslemeler bulunmaktadır. Ortadaki kemer tokası 8 dilimli olarak yapılmış ve kenarlarında savat işçiliği görülmektedir. Kemer levhasına baktığımızda 25 santimetre uzunluğunda, 2,5 santimetre genişliğindedir. Uç kısmında ise insan başı figürü yer almaktadır. Bu, bizim için çok önemlidir, kemeri tarihlendirme konusunda bize önemli ip uçları sunmaktadır. Aynı figürleri Uygur dönemine ait duvar resimlerinde görebilmekteyiz.”