Altın kemer sergilenmeye başladı

Üzerinde çeşitli figürlerin yer aldığı 432 gram ağırlığındaki altın kemer, muhafaza altında tutulduğu depodan çıkarılarak ziyarete açıldı. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı başkanlığında 1989-2005 döneminde yapılan kazı çalışmaları sırasında 2002’de bulunan kemer, müzede 3 ay ziyaret edildikten sonra depoya kaldırılacak. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Ani Ören Yeri, en ihtişamlı dönemini Orta Çağ’da yaşadığı biliniyor.
İNSAN BAŞI FİGÜRÜ BİZİM İÇİN İPUCU
Eserin çok önemli olduğunu söyleyen Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdür Vekili Hakim Aslan, altın kemerin özellikleriyle ilgili şu bilgileri verdi: “Kemer 3 bölümden oluşmaktadır, birincisi kemer tokası, ikincisi tekstil parça üzerindeki kemer halkalar ve kemer levhasından oluşuyor. Tamamı altından yapılmıştır, üzerinde süslemeler bulunmaktadır. Ortadaki kemer tokası 8 dilimli olarak yapılmış ve kenarlarında savat işçiliği görülmektedir. Kemer levhasına baktığımızda 25 santimetre uzunluğunda, 2,5 santimetre genişliğindedir. Uç kısmında ise insan başı figürü yer almaktadır. Bu, bizim için çok önemlidir, kemeri tarihlendirme konusunda bize önemli ip uçları sunmaktadır. Aynı figürleri Uygur dönemine ait duvar resimlerinde görebilmekteyiz.”