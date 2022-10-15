​A’mâk-ı Hayâl’i yeniden okumak.

Ömer Hatunoğlu

II. Meşrutiyet’in (1908) önemli gazeteci ve yazarlarından Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi (1865-1914) tarafından kaleme alınıp ilk baskısı hicrî 1326 (1909) yılında yapılan A’mâk-ı Hayâl, hem içeriği hem de yazıldığı dönemin zihniyetine ışık tutması açısından oldukça dikkat çekici bir roman. Maddecilik-ruhçuluk, Doğu-Batı, klasik-modern tartışmalarının çokça yapıldığı ve materyalist felsefenin, Batıcılığın yoğunlaştığı bir zaman diliminde dikkatleri Doğu irfanına, tasavvufuna ve dinlerine çeken Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi roman kurgusuyla yazdığı eserde farklı teknikler kullanarak Râcî, Aynalı Baba ve Sâmî tiplerini öne çıkarır. Râcî devrin fen ve felsefesiyle ilgilenen fakat bir yandan da hakikati arayan bir gençtir. Aynalı Baba modern çağın dışında, çağına eleştirel yaklaşan bir mutasavvıftır. Sâmi ise Râcî’nin eski bir arkadaşı olup maddeci görüşleriyle öne çıkar. Eser boyunca rüya-gerçek karışımı olaylar, diyaloglar sürüp gider. Râcî Eski Yunan’dan İran’a oradan Hindistan’a kadar uzanan birçok coğrafyada hayalen (veya yakaza halinde) dolaşır. Birçok din büyüğü ve filozofla muhatap olur. Peygamberlerle görüşür ve en son Hz. Muhammed’den (sav) saadetin ne olduğunu sorar. Aldığı cevap oldukça dikkat çekici ve güzeldir. Râcî ve Aynalı Baba’nın tımarhaneye düşmeleri ise çağın değer yargılarının sorgulanması açısından oldukça ilginçtir.

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Bir asırdan fazla zamandır okunan eser günümüzde hâlâ ilgi görmeye devam ediyor. Yazılan makalelerde yakın zamanda aramızdan ayrılan N. Ahmed Özalp’in günümüz Türkçesine aktardığı nüshanın da önemine vurgu yapılıyor. Zira Cumhuriyet dönemindeki nüshalar asıl metinden oldukça uzaklaşmıştır. Ahmed Özalp titiz bir çalışmayla orijinal metni günümüze aktarmıştır.

Araştırmacı, akademisyen Turgay Anar editörlüğünde hazırlanan A’mâk-ı Hayâl Kitabı eylül ayında Ketebe Yayınları’nın bir kültür hizmeti olarak okurla buluştu. Kitapta konunun uzmanlarınca kaleme alınan on yedi farklı inceleme yer alıyor. Esere çalışmalarıyla katkı sunan yazarlar sırasıyla şöyle: Ömer Say, Mesut Koçak, Turgay Anar, Yılmaz Daşçıoğlu, Beyhan Kanter, Ayfer Şeyma Üstün, Necip Tosun, Ümit Yaşar Özkan, Mehmet Narlı, Ömer Hatunoğlu, Ömer Fatih Andı, Betül Sezgin, Sercan Ceylan, N. Ahmed Özalp, Yasin Beyaz, Rana Senanur Doğan ve Rumeysa Cansever. Oldukça temiz ve kaliteli bir baskıyla okurla buluşan A’mâk-ı Hayâl Kitabı’nın kapağında A’mâk-ı Hayâl’in Osmanlıca baskısının kapağı yer alıyor. Filibeli Ahmed Hilmi’nin biyografisini, A’mâk-ı Hayâl’in eleştirel ve felsefi tahlilini, eserin Doğu-Batı dikotomisi açısından önemini, zaman ve mekân bağlamında değerlendirilmesini, iç anlatı (Mise en Abyme), rüya anlatım gibi teknikleri, eserin bilimkurgu açısından yorumunu vb. merak edenler için derli toplu ve başarılı bir çalışma var karşımızda… Şimdiden iyi okumalar…