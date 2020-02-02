Anadolu sosları gibisi yok

Son yılların modası dünya mutfakları. Oysa Anadolu’nun lezzetleri daha keşfedilmedi bile. Mesela İş Bankası Yayınları arasında çıkan Anadolu Sosları adlı kitabın girişinde yazar Gökçen Adar bu konuyu çok güzel özetliyor : “Ne zaman Anadolu’da sos konusu açılsa, hep aynı soruyla karşılaşıyoruz ‘’Anadolu’da sos var mı?’’ diye. Haklılar tabii. Kelime olarak Türkçede sos yok. Yabancı kökenli bir kelime. Sos, lezzetlendirmek için yemeklere, çorbalara, salatalara, tatlılara vs. eklenen katkılar anlamına gelmiyor mu? Geliyor. Bu açıdan bakıldığında Anadolu’da sos var. Hem de ziyadesiyle var. “ Gerçekten de sos dendiğinde akla Anadolu yemekleri pek gelmese de kitabın sayfalarını çevirdikçe birbirinden değişik soslar ve bu sosların birer parçası olan lezzetli tarifleri görünce şaşırıyor insan. Bütün hayatı boyunca Anadolu el sanatlarıyla, folkloruyla, yemek kültürüyle ilgilenen Adar’ın kitabında yer alan birbirinden lezzetli 200’ün üzerindeki tariften işte sizin için seçtiklerimiz:

Anadolu sosları

FASÜLYE KATIĞI

Malzemeler

2 su bardağı haşlanmış fasulye

1 adet soğan

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı kıyılmış dereotu

1 kahve fincanı zeytinyağı

Yarım limon suyu

1 tatlı kaşığı pul biber ve tuz

Yapılışı

Haşlanmış fasulyeleri ezin soğanı ayıklayıp diş diş doğrayın, tavayı orta ateşte kızdırın zeytinyağını koyun kızgın tavadaki yağda soğanları ezilmiş sarmısağı diri kalacak şekilde kavurun. Üstüne diğer tüm malzemeleri katıp karıştırın. Servis tabağına alıp üstüne kırmızı biber serpin.

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