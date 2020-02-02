Hayat Anadolu sosları gibisi yok
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Anadolu sosları gibisi yok

İş Bankası Yayınları arasında okurla buluşan Anadolu Sosları kitabı mutfakta yeni lezzetler denemeniz için bulunmaz fırsatlar sunuyor. Anadolu yemekleri yazarı Gökçen Adar’ın derlediği 200’ün üzerinde tatlı, tuzlu, ekşi tarifleri deneyin.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ezme
Ezme

Son yılların modası dünya mutfakları. Oysa Anadolu’nun lezzetleri daha keşfedilmedi bile. Mesela İş Bankası Yayınları arasında çıkan Anadolu Sosları adlı kitabın girişinde yazar Gökçen Adar bu konuyu çok güzel özetliyor : “Ne zaman Anadolu’da sos konusu açılsa, hep aynı soruyla karşılaşıyoruz ‘’Anadolu’da sos var mı?’’ diye. Haklılar tabii. Kelime olarak Türkçede sos yok. Yabancı kökenli bir kelime. Sos, lezzetlendirmek için yemeklere, çorbalara, salatalara, tatlılara vs. eklenen katkılar anlamına gelmiyor mu? Geliyor. Bu açıdan bakıldığında Anadolu’da sos var. Hem de ziyadesiyle var. “ Gerçekten de sos dendiğinde akla Anadolu yemekleri pek gelmese de kitabın sayfalarını çevirdikçe birbirinden değişik soslar ve bu sosların birer parçası olan lezzetli tarifleri görünce şaşırıyor insan. Bütün hayatı boyunca Anadolu el sanatlarıyla, folkloruyla, yemek kültürüyle ilgilenen Adar’ın kitabında yer alan birbirinden lezzetli 200’ün üzerindeki tariften işte sizin için seçtiklerimiz:

Anadolu sosları

FASÜLYE KATIĞI

  • Malzemeler
  • 2 su bardağı haşlanmış fasulye
  • 1 adet soğan
  • 1 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı kıyılmış dereotu
  • 1 kahve fincanı zeytinyağı
  • Yarım limon suyu
  • 1 tatlı kaşığı pul biber ve tuz
  • Yapılışı
  • Haşlanmış fasulyeleri ezin soğanı ayıklayıp diş diş doğrayın, tavayı orta ateşte kızdırın zeytinyağını koyun kızgın tavadaki yağda soğanları ezilmiş sarmısağı diri kalacak şekilde kavurun. Üstüne diğer tüm malzemeleri katıp karıştırın. Servis tabağına alıp üstüne kırmızı biber serpin.

PALUZE

  • Malzemeler
  • 4 su bardağı süt
  • 4 yemek kaşığı nişasta
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • Sos için:
  • 4 kahve fincanı pekmez
  • 4 yemek kaşığı dövülmüş ceviz
  • Yapılışı
  • Süt, nişasta ve şekeri iyice devamlı karıştıra karıştıra orta ateşte pişirin. Kaselere alıp soğumaya bırakın. Pekmezi dövülmüş ceviz içiyle karıştırın ve kaselerin üstüne gezdirin.
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