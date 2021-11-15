Hayat Anadolunun lezzetleri buluştu
YENİ ŞAFAK KİTAP EKİ

Anadolu’nun lezzetleri buluştu

Ömür Akkor’un Ketebe Yayınları etiketi taşıyan kitabı Türkiye Gastronomi Atlası birkaç ay önce okurla buluştu. Yoğun ilgi gören eser, Anadolu’daki lezzetlerine ait haritalar ve anlatımlar barındırıyor.

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Aslı Gül Yeni Şafak
Anadolu’nun lezzetleri buluştu
Türkiye Gastronomi Haritası, Ömür Akkor, Ketebe Yayınları 2021, 104 sayfa

Şef, seyyah ve araştırmacı Ömür Akkor, Türkiye’yi karış karış keşfe çıkışının 25. yılında Ketebe Yayınları etiketiyle Türkiye Gastronomi Atlası’nı okurla buluşturdu. Bu eser hem yemek kültürü üzerine araştırma yapanlar hem de konunun meraklıları için önemli bir kaynak vazifesi görüyor. Kitap boyunca yemek üzerinden Anadolu’nun kültürel çeşitliliği hakkında da bilgi verilirken, yemek kültürüne dair her rotada Akkor’un adımlarını takip etmeyi sağlıyor. Okurlara da sayfalar arasında dolaşırken Anadolu’nun dört bir yanına ulaşan bir yolculuğa çıkmak kalıyor.

BAŞTAN BAŞA TÜRKİYE

Türkiye Gastronomi Atlası Anadolu’nun kültür yelpazesini de gözler önüne seriyor. Ek notlarla ülkenin dört bir yanındaki lezzetler adeta bir bir işaretlenmiş. Her rota, yemek kültürü ile coğrafyanın bizlere sunduğu serüvenleri buluşturan özel bir deneyim sunuyor. Ancak bunun yanında o ilin önemli kültür durakları, tarihi mekânları da belirtilmiş. Bu bağlamda rota üzerinden seyahate çıkan bir okurun gezdiği kentin kültürünü başlı başına anlaması ve deneyimleyebilmesi amaçlanıyor diyebiliriz. Bu Akkor’un kişisel seyahatlerinde üzerinde durduğu önemli bir husus.

NEREDE NE YENİR, NELER GEZİLİR?

Kitabın çizimleri boyunca hangi ilde ne yenir, nesi meşhurdur, gezilecek yerleri nerelerdir, kitapta renkli ve eğlenceli çizimlerle anlatılıyor. Kitapta aynı zamanda 24 saatte İstanbul’dan yola çıkarak gezilebilecek sürpriz ve lezzetli noktalar da yer alıyor. 350 bin kilometrelik yemek ve kültür yolculuğu sunan rehberin tümünün Akkor’un el çizimleriyle oluşmuş olduğunu da belirtmek gerekiyor. Her biri özel olarak üzerinde çalışılmış bu rotalar, Anadolu’yu gezerken bir bütün olarak kültürünü anlamak isteyen meraklıları için birebir. Yurt içi ve yurt dışında da oldukça tanınan Ömür Akkor, bugüne kadar 28 kitap çalışmasına imza attı. Akkor’un Türk Mutfak kültürü üzerine yazdığı 28 adet yemek kültürü kitabının yanı sırada görme engelliler için hazırladığı 3 adet yemek kitabı da bulunuyor.

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