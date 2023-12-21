Anadolu’nun mirası sandıktan sergiye

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce, Olgunlaşma Enstitülerinin katkılarıyla hazırlanan 81 ilden toplanan dokumalar, CSO Ada Ankara’da gezilebiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın kaybolmaya yüz tutmuş zengin dokuların korunması, yaşatılması ve dünyaya tanıtılmasına yönelik çalışmalarından ilham alınarak kurgulanan sergide, Hatay ipeği, Antep kutnu, Ankara sofu, şal şepik, ehram ve beledi gibi tüm illerin yöresel dokumalarından yapılan ürünler ile sandıklardan toplanan antika örtülerin yer aldığı yaklaşık 300 kumaş ve ürün bulunuyor.