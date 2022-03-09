Anjelika Akbar’dan 'savaşa son' çağrısı

Annesi Rus, babası Ukraynalı, kendisi ise Türkiye vatandaşı ünlü piyanist ve besteci Anjelika Akbar, Osmangazi Belediyesinin düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesinde konser verdi. Konserine başlamadan önce kısa bir konuşma yapan Akbar, “Artık bilinçsizlik zindanından çıkıp hepimizin bu gezegenin ailesi olduğumuzu idrak etme zamanı geldi. Acilen! Rusya-Ukrayna savaşında her iki ülkenin de ferdi olarak büyük bir üzüntü yaşıyorum. Savaşın son bulması için çağrıda bulunuyorum. Manevi büyüklerimiz de derki ‘Cennet cennet diye arama, bulunduğun yeri cennete dönüştür’ İnşallah hep öyle olur” ifadelerini kullandı.