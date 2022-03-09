Anjelika Akbar’dan 'savaşa son' çağrısı

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu: Bugün milyonlarca insan açlıktan ölürken diyorsunuz ki 'Çok geliştik işte adil dünya işte demokrasi'

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Bursa'da katıldığı bir söyleşide ufuk açıcı paylaşımlarda bulundu.



Müslüman bir toplumda, açlıktan ölen bir insanın bulunduğu 16 kilometrelik alanda herkesin cezalandırılması gerektiğini belirten Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, 'Var mı bunu uygulayan bir Müslüman toplum, topluluk? Bir insan nasıl açlıktan ölür yahu? E bugün kaç milyon kişi açlıktan ölüyor? Sonra da diyorsunuz ki 'Çok geliştik yahu! Demokrasi, dünya, adil hukuk sistemi.' Kime? Kime adil bu dünya?' şeklinde konuştu.





