Ankara Üniversitesi'nden Yeni Şafak'a ödül

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Kamu Denetçisi Ertunç Erkan Balta, çok sayıda gazeteci ve akademisyen de katıldı. Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi'nin sadece köklü bir geçmişe değil, aynı zamanda geleceğe yön veren bir vizyona sahip olduğunu vurguladı. Rektör Ünüvar'ın konuşmasının ardından ödüller sahiplerini buldu. Yeni Şafak Gazetesi Ankara Haber Müdürü Fazlı Şahan da ödüle layık görüldü. Şahan’a ödülünü Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar takdim etti.