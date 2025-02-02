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Ankara Üniversitesi'nden Yeni Şafak'a ödül

Ankara Üniversitesi'nden Yeni Şafak'a ödül

04:002/02/2025, Pazar
G: 2/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fazlı Şahan, Necdet Ünüvar.
Fazlı Şahan, Necdet Ünüvar.

Ankara Üniversitesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Ankara Üniversitesi Ödülleri” töreninde akademisyen ve medya temsilcileri ödüllerini aldı. Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Fazlı Şahan da ödül alan isimler arasında yer aldı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Kamu Denetçisi Ertunç Erkan Balta, çok sayıda gazeteci ve akademisyen de katıldı. Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi'nin sadece köklü bir geçmişe değil, aynı zamanda geleceğe yön veren bir vizyona sahip olduğunu vurguladı. Rektör Ünüvar'ın konuşmasının ardından ödüller sahiplerini buldu. Yeni Şafak Gazetesi Ankara Haber Müdürü Fazlı Şahan da ödüle layık görüldü. Şahan’a ödülünü Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar takdim etti.




#Ödül
#Yeni Şafak
#Fazlı Şahan
#Ankara Üniversitesi

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