Turkcell'e altın ödül: Şirket insan kaynakları alanında uluslararası bir başarıya imza attı

İK alanında pek çok yeniliğe imza attıklarını kaydeden Durdu, "T.Life da bu yeniliklere çok çarpıcı bir örnek. Pek çok modülün yer aldığı T.Life'ı, uçtan uca düşünülmüş bir çalışan deneyimi sunmak için sürekli olarak geliştirip güncelliyoruz. Uygulamanın böyle önemli bir ödülle taçlandırılmış olması, bizler için de büyük gurur vesilesi oldu." ifadelerini kullandı.