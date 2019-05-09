Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Ankarada cuma namazı saat kaçta?
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AKTÜEL

Ankara’da Cuma ezanı saat kaçta okunuyor? Ankara namaz vakitleri ve Cuma saati

Ankara'da cuma namazı saat kaçta?

Bugün Cuma. Mayıs ayının onuncu gününe geldik. Cuma namazına katılacak olan vatandaşlar internetten Ankara için cuma vaktini araştırıyor. Her Cuma vatandaşlar cuma namazı için camileri dolduruyor. Peki Ankara'da Cuma namazı saat kaçta? Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre, 10 Mayıs Ankara'da cuma namazı saat 12.50'de.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Namaz vakitleri.
Namaz vakitleri.

Bu hafta da camileri dolduracak olan vatandaşlar, Ankara'da cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor.

Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, Ankara'da Cuma namazı saatlerini derledik. Haberimizde bugün için Ankara'da namaz vakitlerini bulabilirsiniz.

10 Mayıs Cuma mesajları
HAYAT
10 Mayıs Cuma mesajları

Ankara'da cuma ezanı saat 12.50'de okunacak.

Ankara'da namaz vakitleri

Ankara'da öğle namazı vakti saat 12.50

Ankara'da ikindi namazı vakti saat 16.42

Ankara'da akşam namazı vakti saat 19.58

Ankara'da yatsı namazı vakti saat 21.31'de.

İl il Cuma namazı saatleri için tıklayınız

Günaydın mesajları
HAYAT
Günaydın mesajları

Cumanız Mübârek Olsun Aziz Kardeşlerim!

Alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), Medine’ye hicretinin ardından ilk iş olarak bir mescit inşa ettirdi. Mescid-i Nebevî adıyla bildiğimiz bu mescidin hemen bitişiğinde kimsesiz fakir sahâbîlerin barınması için bir de gölgelik yaptırdı. Suffe adı verilen bu gölgelikte kalanlar, vakitlerinin büyük kısmını Resûlullah (s.a.s) ile birlikte geçirip ondan İslâm’ı öğreniyorlardı. Bir gün Peygamber Efendimiz mescide girdiğinde ashabının iki ayrı halka halinde oturduğunu gördü. Bu halkaların birinde Kur’ân okunuyor ve dua ediliyordu. Diğerinde ise ilim öğrenen ve öğretenler vardı. Sevgi ve rahmet dolu bakışlarla bir müddet onları izleyen Peygamberimiz, “Her biri hayır üzeredir. Şunlar Kur’an okuyorlar ve Allah’a dua ediyorlar. Allah dilerse onların istediklerini verir, dilerse vermez. Bunlar ise ilim öğreniyor ve öğretiyorlar. Ben de muallim olarak gönderildim” buyurdu ve ilimle meşgul olanların yanına oturdu.[1]

REKLAM

Muhterem Müslümanlar!

  • Asr-ı Saâdetten bugüne mescit ve camilerimiz hem Allah’a ibadet edilen hem de ilim ve hikmet öğrenilen şerefli mekânlardır. Allah katında en makbul yerler olan camiler,[2] içinde Rabbimizin adını andığımız, kulluğumuzu, dualarımızı, niyazlarımızı O’na arz ettiğimiz mukaddes yerlerdir. Camilerimiz; dil, renk, ırk, makam, mevki farkı gözetmeden mümin gönülleri birleştirir, birliğimizi pekiştirir, imanımızı ve istiklalimizi simgeler. Minâreleri tevhîdin sembolü, ezanları şehâdetin temeli, mihrap, kürsü ve minberleri hak ve hakikatin sesi, safları huzur ve güvenin teminatıdır.

Aziz Müminler!

Ecdadımız başta imam hatiplik olmak üzere cami görevlerini yürütenlere; minberden, mihraptan, kürsüden dîn-i mübîn-i İslâm’a hizmet edenlere “Hademe-i Hayrat” yani hayra hizmet edenler ismini layık görmüştür.

Hademe-i hayrat; ömürlerini din hizmetine vakfetmiş insanlardır. Samimiyetle çalışıp yaptıkları iyiliğin karşılığını sadece Allah’ın rızasında arayanlardır. Şehrin manevi hayatına yön veren müftüler, okudukları ezanlarla insanlığı kurtuluşa çağıran müezzinler, mihraba geçtiğinde namaza önderlik eden imamlar, minber ve kürsüden İslam’ın dosdoğru yolunu öğreten vaizlerdir. Çocuklarımızı Yüce Kitabımızla ve Peygamberimizin örnek hayatıyla buluşturan, “En hayırlılarınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir”[3] şeklindeki nebevi iltifata mazhar olan Kur’an kursu öğreticilerimizdir. Rabbimizin “Allah’a çağıran, salih amel işleyen ve ‘Kuşkusuz ben Müslümanlardanım’ diyenden daha güzel sözlü kimdir?”[4] müjdesine nail olmaya çalışan hocalarımızdır.

Onlar, hayatımızın her safhasında yanı başımızda olanlardır. Çünkü onlar, doğduğumuzda ezan ve kâmetin ilahi muştusunu kulağımıza okudular. Çocukluğumuzun en unutulmaz anlarında, bir yol gösterene en çok ihtiyaç duyduğumuz gençlik çağımızda bize rehber oldular. Vatan borcumuzu ödemek için yola çıktığımızda, yuva kurmaya adım attığımızda, nihayet ebedi yolculuğa uğurlanırken dualarıyla hep yanımızda oldular.

Muhterem Müminler!

Her yıl 1-7 Ekim tarihleri Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu yıl “Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler” temasıyla kutlanacak olan hafta boyunca camilerin medeniyetimizdeki yeri ve önemi üzerinde durulacak, din hizmetine emek vermiş örnek şahsiyetler hatırlanacaktır. Aziz milletimizin cami ve Kur’ân kurslarımızın ihyâsı için gösterdiği destek ve fedakârlıklar hayırla yâd edilecektir.

REKLAM

Aziz Müminler!

Bu vesileyle geçmişten günümüze camilerimizin maddi ve manevi îmârı için gayret gösteren hocalarımızdan ve kardeşlerimizden ahirete irtihal edenlere Yüce Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Rabbim bizlere de hademe-i hayrat olmayı, insanlığa hayırlı hizmetler sunmayı nasip eylesin!

[1] İbn Mâce, Sünnet, 17.

[2] Müslim, Mesâcid, 288.

[3] Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 15.

[4] Fussilet, 41/33.

Dolara karşı yeni hamle

Dolara karşı yeni hamle

Merkez Bankası bir süreliğine ara verildiğini açıkladı.
18 yaşını doldursalar bile...

18 yaşını doldursalar bile...

Aradaki "54 günde" 18 yaşına girenler İstanbul seçimlerinde oy kullanacak mı?
CHPli vekilkürsüden su içti

CHP'li vekil
kürsüden su içti

AK Parti'nin 'hassasiyet' uyarısına HDP'li vekilden 'Müslüman değilim' yanıtı geldi.
CHP'li vekilden<br>darbe tehdidi

CHP'li vekilden
darbe tehdidi

'Gazi Meclis'in çatısı altında akıl almaz sözler.
Milli radarıyla<br> göreve hazır

Milli radarıyla
göreve hazır

​Milli İHA Ankalar Ege ve Akdeniz'de.
Şehit yakınlarını<br> işten çıkardı

Şehit yakınlarını
işten çıkardı

Terörden yargılanan isme müdürlük verildi.
23 Haziran'dan<br>sonra işgal...

23 Haziran'dan
sonra işgal...

​Ruşen Çakır önce 'işgal' dedi sonra düzeltti.
İlk dava yarın

İlk dava yarın

'Çiftlik Bank' sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor.
Ültimatomu reddetti

Ültimatomu reddetti

​Dört Avrupa ülkesinden İran mesajı.
Kapanış<br>saatlerini uzattılar

Kapanış
saatlerini uzattılar

Alışveriş merkezleri için Ramazan kararı.
KKTC'de<br>hükümet krizi

KKTC'de
hükümet krizi

​Başbakan Erhürman istifasını Cumhurbaşkanına sundu.
Türkiye için<br>hayati proje

Türkiye için
hayati proje

50 şehri kapsayan asrın projesi tamamlanıyor.
ABD'ye 'not ediyoruz' tepkisi

ABD'ye 'not ediyoruz' tepkisi

​Dışişleri: YSK'nın kararına herkes saygı göstermeli.
İptal için<br>15 gününüz var

İptal için
15 gününüz var

Oy vermek için tatil planını değiştirecekler dikkat!
Otomobilde<br>kampanya ayı

Otomobilde
kampanya ayı

​Birbirinden cazip fırsatlarla alım imkanı sunuluyor.
Madem 'çete' <br>niye başvurdun

Madem 'çete'
niye başvurdun

CHP, 'satılık çete' diye bahsettiği YSK'ya gitti.
Mariano'nun <br>yerine geliyor

Mariano'nun
yerine geliyor

​G.Saray'da Babel'in ardından bir transfer daha.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.