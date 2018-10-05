Ankara Cuma ezanı saati ve namaz vakitleri! Cuma ezanı saat kaçta okunuyor? Ankara'da cuma vakti ne zaman? Müslümanlar için büyük öneme sahip olan mübarek cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak. Camileri dolduracak cemaat Ankara'da Cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre, Ankara'da cuma namazı saat 13:08'de kılınacak.

Haber Merkezi 05 Ekim 2018, 10:09 Son Güncelleme: 05 Ekim 2018, 10:09 Yeni Şafak