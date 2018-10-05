Ankara'da cuma vakti ne zaman?

Bu hafta da camileri dolduracak olan vatandaşlar, Ankara'da Cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor.
Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, Ankara'da Cuma namazı saatlerini derledik. Haberimizde bir haftalık Ankara'da namaz vakitlerini bulabilirsiniz.
Ankara'da Cuma ezanı saat 12:43'de okunacak.
Ankara'da namazı vakitleri
Ankara'da öğle namazı vakti saat 12.43
Ankara'da ikindi namazı vakti saat 15.57
Ankara'da akşam namazı vakti saat 18:33
Ankara'da yatsı namazı vakti saat 19:51'de.