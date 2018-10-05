Hayat Ankarada cuma vakti ne zaman?
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Ankara Cuma ezanı saati ve namaz vakitleri! Cuma ezanı saat kaçta okunuyor?

Ankara'da cuma vakti ne zaman?

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan mübarek cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak. Camileri dolduracak cemaat Ankara'da Cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre, Ankara'da cuma namazı saat 13:08'de kılınacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cuma namazı bu haftada büyük bir katılımla kılınacak.
Cuma namazı bu haftada büyük bir katılımla kılınacak.

Bu hafta da camileri dolduracak olan vatandaşlar, Ankara'da Cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor.

Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, Ankara'da Cuma namazı saatlerini derledik. Haberimizde bir haftalık Ankara'da namaz vakitlerini bulabilirsiniz.

Ankara'da Cuma ezanı saat 12:43'de okunacak.

Ankara'da namazı vakitleri

Ankara'da öğle namazı vakti saat 12.43

Ankara'da ikindi namazı vakti saat 15.57

Ankara'da akşam namazı vakti saat 18:33

Ankara'da yatsı namazı vakti saat 19:51'de.

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