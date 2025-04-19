Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Ankara'da Ferdi Tayfur anısına 'Hatıran Yeter' konseri

Ankara'da Ferdi Tayfur anısına 'Hatıran Yeter' konseri

10:0519/04/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
21 Nisan Pazartesi günü düzenlenecek 'Hatıran Yeter Konseri'nde; Ferdi Tayfur'un sevilen şarkılarını şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan ile solist Enver Merallı seslendirecek.
21 Nisan Pazartesi günü düzenlenecek 'Hatıran Yeter Konseri'nde; Ferdi Tayfur'un sevilen şarkılarını şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan ile solist Enver Merallı seslendirecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2 Ocak'ta hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur anısına 'Hatıran Yeter Konseri' düzenlenecek.

Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'teki ölümünün ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Ankara'da düzenleyeceği özel bir konserle anılacak. 21 Nisan Pazartesi günü düzenlenecek 'Hatıran Yeter Konseri'nde; Ferdi Tayfur'un sevilen şarkılarını şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan ile solist Enver Merallı seslendirecek.

İkiliye İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu da eşlik edecek. Gecede, Tayfur'un müzik kariyerine damga vuran eserleri seslendirilecek.

'Hatıran Yeter', 'Ben de Özledim', 'Çeşme', 'Seni Sevmek', 'Huzurum Kalmadı', 'Bana Sor' gibi unutulmaz şarkılar, Ferdi Tayfur'un sevenleri ile buluşacak.

#Ferdi Tayfur
#Hatıran Yeter Konseri
#Ahmet Selçuk İlkan
#Enver Merallı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 19 Nisan Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?